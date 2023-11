Avatar: Frontiers of Pandora raggiunge la fase gold

Ubisoft e Massive Entertainment Na’vi-gano nell’oro di Avatar: l’attesissima fase gold arriva anche per il promettente Frontiers of Pandora

Possiamo prepararci all’avventura in blu di Ubisoft, perché Avatar: Frontiers of Pandora ha infine raggiunto l’atteso traguardo della fase gold. Ciò significa, per chi non ricordasse quando a suo tempo TT Games “ha spiegato facile” il concetto per LEGO Star Wars: La Saga degli Skywalker, che la data di uscita del gioco è scolpita nel marmo. Il gioco è pronto a venire spedito in formato fisico nei negozi, con un’uscita sui marketplace lo stesso giorno per correttezza, a partire dal 7 dicembre. L’elogio che il publisher transalpino ha dedicato al team di sviluppo Massive Entertainment è già di suo motivo di giubilo per chi ha lavorato al progetto; uscire il giorno stesso del red carpet videoludico, poi, è semplicemente poetico.

We’re extremely proud to share that #AvatarFrontiers has gone GOLD! We can’t wait for you all to explore the incredible world of Pandora on December 7th. A huge congratulations to lead studio @UbiMassive, and our codev studios around the world  pic.twitter.com/rEGhUFTlMc — Ubisoft (@Ubisoft) November 13, 2023

L’oro di Ubisoft: Frontiers of Pandora tocca la fase gold, Avatar si prepara a sfondare nel mondo dei videogiochi

Naturalmente la patch del day one non è mai da escludere, ma ogni possibile pericolo di ulteriore posticipo dovrebbe essere definitivamente scongiurato. Settimana scorsa il team di sviluppo ha rivelato di aver impostato la visuale in prima persona a inizio sviluppo, per rendere l’esperienza tanto immersiva quanto gli ambiziosi film di James Cameron. A discapito della spinta su PS5 nel marketing, il gioco sarà disponibile anche su Xbox Series X, PC e Xbox Series S. La versione per la console ammiraglia di Sony farà un uso esteso delle feature di DualSense, come il feedback aptico e i grilletti adattivi. Non manca più molto al ritorno su Pandora, ormai: dobbiamo solo pazientare per altre tre settimane.

