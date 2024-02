Xbox: Phil Spencer e il suo “aggiornamento business” ci aspettano domani sera

Un annuncio in sordina per un aggiornamento in pompa magna: Phil Spencer e i suoi stanno per cambiare il business di Xbox per sempre

I titoloni su Xbox di recente non sono certo mancati dopo l’annuncio di un “aggiornamento di business”, e l’atteso comunicato di Phil Spencer ora ha un’ora e una data. I rumor susseguitisi a pioggia variano dall’approdo di Hi-Fi Rush su Nintendo Switch all’atterraggio di Starfield su PlayStation. L’isteria di massa (in mancanza di metafore più lusinghiere) che ne è derivata ha messo la squadra del gigante di giada con le spalle al muro. Ora che il gioviale capo della divisione gaming di Microsoft e i suoi sono attorniati dai microfoni di pressoché tutta la stampa di settore, il team darà fiato alle corde vocali facendo chiarezza un volta per tutte. Il futuro incerto della piattaforma sarà chiaro… quando, esattamente?

Unisciti a noi per un aggiornamento business di Xbox

Il 15 febbraio alle 21:00

Su https://t.co/Jv8a5fNMVD od ovunque ti piaccia ascoltare i tuoi podcast. pic.twitter.com/ZgCRAsZbWy — XboxItalia (@XboxItalia) February 12, 2024

Il senso del business di Phil Spencer: Xbox si prepara al futuro con l’atteso aggiornamento

Come vedete qui sopra, l’account Twitter di Xbox Italia ci ricorda che Phil Spencer, Sarah Bond e Matt Booty ci daranno il loro famoso “aggiornamento business” domani sera, 15 febbraio, alle 21:00. Il podcast intende chiarire i piani per il futuro della piattaforma, sebbene in teoria i dipendenti di Microsoft siano stati tranquillizzati sul piano hardware. Non è garantita per forza una risposta a tutte le domande, ma sicuramente si parlerà delle console stesse, tra le quali stando ai rumor potrebbe persino fare capolino la prima portatile di casa Microsoft. L’evento si terrà su tutte le piattaforme digitali comprensive di podcast o, più semplicemente, su YouTube. Non ci resta che attendere, anche per avere novità sulla libreria di Activision Blizzard per Game Pass.

Ora sta a voi dirci la vostra: secondo voi si tratta solo di una manovra di marketing, o davvero vedremo port altrove? Fatecelo sapere qui sotto, e come sempre non dimenticate di restare su tuttotek.it per tutte le notizie più importanti per i gamer e non solo. Per i vostri bisogni puramente videoludici, potete invece trovare i migliori sconti in formato digitale su Instant Gaming.