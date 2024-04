Ubisoft: ondata di tagli al personale per il publisher francese

Da “niente di personale” a “niente più personale” il passo può essere breve: lo tsunami di tagli ai posti di lavoro arriva in casa Ubisoft

L’industria videoludica non è esattamente nota per essere un settore in cui è propriamente facile tenersi il lavoro, ma mai come negli ultimi dodici mesi abbiamo visto ondate di tagli al personale e l’ultima azienda ad avere il pugnale dalla parte del manico è Ubisoft. In questo caso si tratta “per fortuna” di meno posti del solito, ma gli ultimi 45 licenziamenti si uniscono ai 120 dello scorso novembre. A saltare, stavolta, sono quarantacinque posizioni tra la divisione asiatica e quella di publishing globale. Lo scopo, per quel che vale l’avvocatese usato sempre in questi casi, è sempre quello di “snellire le operazioni” e “migliorare l’efficienza collettiva”; così si evince dalla dichiarazione che traduciamo qui di seguito.

Ubisoft Lays Off 45 Workers In Latest Wave https://t.co/csO17pAoqx pic.twitter.com/gBgcWwUuwA — GameSpot (@GameSpot) April 1, 2024

Quarantacinque tagli alla forza lavoro: niente di personale per Ubisoft

“Negli ultimi mesi, ogni team di Ubisoft ha cercato modi per snellire le nostre operazioni e migliorare la nostra efficienza collettiva per posizionarci meglio nel successo a lungo termine”, esordisce il comunicato sui tagli al personale. “In questo contesto, oggi annunciamo che stiamo ulteriormente riorganizzando la nostra centrale di publishing globale e le strutture nel settore orientale per adattarle all’evoluzione del mercato per un approccio più efficiente ed agile. Questi cambiamenti influiranno su un totale di 45 posizioni. Non sono decisioni prese alla leggera e i dipendenti coinvolti avranno tutto il supporto necessario. Li ringraziamo di cuore, e con rispetto, per i loro molti contributi all’azienda.” Nel mentre, a gennaio Microsoft ha tagliato 1900 posti, PlayStation ne ha silurati 900, Electronic Arts 670, SEGA 240 e il discorso è lo stesso per molti altri ancora.

Ora sta a voi dirci la vostra: avremo annunci simili da Gearbox, a questo punto? Fatecelo sapere qui sotto, e come sempre non dimenticate di restare su tuttotek.it per tutte le notizie più importanti per i gamer e non solo. Per i vostri bisogni puramente videoludici, potete invece trovare i migliori sconti in formato digitale su Instant Gaming.