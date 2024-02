Grand Theft Auto 6: Rockstar conferma l’uscita nel 2025, più o meno

Paganini non ripete, ma la Rockstar sì: reiterato da Take-Two Interactive il 2025 come (vago) periodo di uscita per Grand Theft Auto 6

In seguito all’attesissimo reveal dello scorso dicembre, Grand Theft Auto 6 ha stabilito come finestra per l’uscita il prossimo anno: un vago “2025”, questo, che Rockstar e il publisher Take-Two Interactive sono stati ben felici di confermare. Le previsioni dell’azienda non prevedono infatti il titolo tra i giochi in arrivo nell’anno fiscale 24/25, il che si traduce come “non prima del prossimo aprile”. Le previsioni inoltre hanno “ristretto” gli introiti previsti alla quota di sette miliardi di dollari (uno in meno di quanto previsto in precedenza). Stando agli analisti di mercato Nick McKay e Michael Pachter di Wedbush Securities, è possibile fare due più due: “Possiamo solo supporre che il gioco sia slittato al di fuori del periodo finestra iniziale.”

Grand Theft Auto 6 Won’t Launch Before April 2025, Take-Two’s Revised Fiscal Outlook Suggests https://t.co/qWv6whiLED pic.twitter.com/kDv7KTlb7r — GamingBolt (@GamingBoltTweet) February 11, 2024

Rockstar di tasca pingue va oltre il 2025: a quando l’uscita di Grand Theft Auto 6?

“Il calo [degli introiti nei pronostici] ci rende certi che l’uscita Grand Theft Auto 6 non sarà nell’anno fiscale 2025”, sentenzia l’analisi, ma che dice Take-Two del titolo di Rockstar? Risponde in merito l’amministratore delegato Strauss Zelnick: il team di sviluppo “sta cercando la perfezione”. Il gioco, dunque, uscirà solo quando il romanzo criminale più amato del mondo videoludico sarà “ottimizzato creativamente.” Qualunque cosa voglia dire, s’intende. Al lancio, il gioco uscirà su PS5 ed Xbox Series X/S. Non sappiamo se lo vedremo anche altrove, per quanto tarda sia l’ora. In quanto a GTA V, stando al recente annuncio in merito il gioco ha concluso il 2023 con 195 milioni di copie vendute.

In quanto a GTA V, stando al recente annuncio in merito il gioco ha concluso il 2023 con 195 milioni di copie vendute.