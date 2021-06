Agent: breve storia della IP perduta di Rockstar Games

Tra Grand Theft Auto e Red Dead Redemption, una spia si è persa: ecco la storia di Agent, ex IP di Rockstar Games, riassunta per voi

La stampa estera ha fatto recentemente il punto sulla storia di Agent e su come Rockstar Games accantonò il progetto in corso d’opera. Anche se ora sapete già come va a finire, è comunque una storia bella (tragica ma bella) da raccontare e preservare. Iniziò tutto con un annuncio all’E3 di luglio 2007, in cui l’allora nuova PS3 necessitava di attenzioni dopo un lancio non del tutto idilliaco. Rockstar, sempre contenta di coccolare l’utenza di Sony, ha pensato bene di annunciare una nuova IP in cui un controspionaggio dalle tinte hard-boiled (pensate ad L.A. Noire) avrebbe raccontato gli anni settanta e la guerra fredda.

Storia di un Agent e di Rockstar Games

L’esperienza di gioco “intrisa di paranoia” avrebbe dovuto essere il fulcro della storia di Agent, che Rockstar Games avrebbe fatto sviluppare al suo studio di punta. Alludiamo a Rockstar North, ovvero i creatori di Grand Theft Auto. Tuttavia, non se ne sarebbe saputo più nulla fino a giugno 2009, in occasione di un’altra E3. L’annuncio di Sam Houser era ricolmo di entusiasmo, ma gli allora imminenti DLC di GTA IV avevano la precedenza. Due anni dopo, nonostante le conferme di Take-Two tra un silenzio stampa e l’altro, Jack Tretton di Sony America era molto insicuro sull’esclusività del gioco.

L’ingresso di Rockstar Games nel genere stealth non figurò nemmeno nel rapporto finanziario di Rockstar di agosto 2012. Shuhei Yoshida, in seguito al reveal dell’allora imminente PS4, a febbraio 2013 fu l’unico a rispondere a una domanda sul gioco. Se però pensate che all’epoca non si parlava d’altro della fontana di port nota come Grand Theft Auto V, avrete già intuito il triste finale della vicenda. Sei anni fa, l’ex artista di Rockstar Darren Charles Hatton ha rilasciato qualche immagine risalente al 2009-2010, ma dopo un rinnovo nel 2013 e un altro a dicembre 2016, il marchio di Agent è infine scaduto. Speriamo che la prolificità di Take-Two per i prossimi anni segnali un cambio di rotta.

Ora sta a voi dirci la vostra: cosa pensate del gioco che mai fu?