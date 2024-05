Tutti gli amanti dei videogiochi che si rispettino conoscono la saga di God Of War, ma sapete che la storia non viene raccontata soltanto nella saga videoludica? In questo episodio di Aperit-Hero parleremo della storia inedita di Kratos nella serie a fumetti!

Benvenuti, amici dei nostri cari e tormentati eroi! Se siete fan dei fumetti, è molto probabile che siate anche dei fan dei videogiochi. Se vi trovate nella categoria, sappiate che l’episodio di oggi sarà molto particolare. Se infatti fino ad ora abbiamo parlato dei supereroi fumettistici, con l’ultimo episodio dedicato a Green Arrow, stavolta parleremo di un personaggio che non nasce nei fumetti, ma nei videogiochi. Il protagonista dell’Aperit-Hero di oggi è infatti Kratos, il protagonista della saga di videogiochi God Of War. Che ci crediate o no, infatti, c’è anche una serie a fumetti di God Of War. La storia prende posto esattamente dopo gli eventi di God Of War 3 raccontati da Santa Monica Studio. Pensate che è la stessa casa di sviluppo ad aver rilasciato questa storia inedita!

Redivivo | Aperit-Hero: la storia inedita di Kratos

Nel finale di God Of War 3 abbiamo visto Kratos che conclude il suo cerchio di vendetta liberando il potere di Pandora piuttosto che lasciarlo ad Athena. Questo atto ha richiesto il suo sacrificio, spingendolo a trafiggere sé stesso con la spada dell’Olimpo. Se siete rimasti fino alla fine, avrete ben notato che nella scena dopo i titoli di coda, il corpo apparentemente senza vita di Kratos è scomparso, lasciando dietro di sé una scia di sangue, oltre all’Olimpo distrutto. Ebbene, la storia fumettistica dedicata al Fantasma di Sparta inizia proprio da qui, con Kratos che scappa dalla Grecia. Ciò che ha fatto ha portato infatti alla distruzione totale dell’Olimpo, lasciando così che anche la civiltà greca morisse con esso.

L’arrivo in Egitto | Aperit-Hero: la storia inedita di Kratos

Dopo questo evento, Kratos si ritrova così a girovagare per il mondo da solo, sempre con i fantasmi del passato che tormentano la sua mente. Per liberarsi completamente del suo passato e dimenticare ciò che è successo, decide di lanciare via le Lame del Caos. Queste, però, tornano sempre da lui ogni volta in cui cerca di liberarsene. Al Dio della Guerra, quindi, non resta altro che accettare il fatto che quella maledizione lo seguirà per sempre. Continuando a navigare i navi, si ritrova naufragato in un deserto, che si rivela essere dell’Egitto. In questa terra molte persone lo riconoscono e corrono via spaventate da lui. Tutti corrono via, tranne un anziano con un bastone, che lo avvisa di una profezia che sta per arrivare e di cosa lo aspetta lungo la strada.

Amon-Ra? | Aperit-Hero: la storia inedita di Kratos

Non è ben chiaro in realtà chi sia questa strana figura anziana, ma ciò che è certo è che è qualcuno di grosso. Ci sono molte teorie a riguardo, ma quelle principali e anche quelle più concordate sull’identità di questo uomo misterioso è che sia Amon-Ra, ovvero il re degli Dèi Egizi. Amon-Ra è una figura che si ritrova spesso e volentieri al centro di tutto, colui che è a conoscenza di tutto e di tutti, motivo per cui sembra seguire così insistentemente la figura del Fantasma di Sparta, quasi come se ne fosse ossessionato. Kratos ignora le parole del misterioso anziano, ma più va avanti nel deserto e più viene continuamente seguito da delle creature che ricordano l’anziano. Spesso si imbatte in diversi animali che riportano i suoi tratti facciali, come una scimmia, scimmia che continua ad avvertirlo di ciò che sta per arrivare.

Assassino degli Dèi | Aperit-Hero: la storia inedita di Kratos

Durante il suo viaggio in Egitto, in mezzo a tutti gli abitanti che riconoscevano il Fantasma di Sparta, improvvisamente la gente smette di scappare da lui. Il motivo è molto semplice, stanno scappando da qualcosa di molto più grande. Arriva infatti un’enorme creatura mitologica dalla forma rettiliana, con una testa da coccodrillo e un corpo umanoide. La rappresentazione di questa figura farebbe pensare che Kratos stia combattendo contro Sobek, anche se questo Dio in realtà simboleggia la protezione. Sarebbe strano quindi se questi decidesse di spaventare gli abitanti dell’Egitto così gratuitamente, ma come abbiamo visto nei videogiochi, non sempre rispettano la trasposizione degli Dèi nella saga. Magari Sobek ha percepito la presenza di Kratos e l’ha ritenuto una minaccia. Rimane il fatto che il combattimento è molto difficile, quasi mortale per Kratos. Lo Spartano infatti dovrà ricorrere ancora una volta alle Lame del Caos per sconfiggerlo.

Un nuovo inizio

Dopo il combattimento contro “Sobek”, Kratos semplicemente lascia le terre dell’Egitto e continua ad avanzare nel suo viaggio solitario, ma le sue azioni non saranno dimenticate. Continuando a girovagare, arriva infine nelle terre del Nord, dove incontra Faye. Con la donna ha inizialmente uno scontro, come spiegato in God Of War Ragnarok, ma in qualche modo la donna vede del buono in lui e pone fine alla lotta. La moglie di Kratos non viene mostrata nella serie a fumetti, purtroppo. L’ultima storia si concentra sull’allenamento di Kratos nel controllo della rabbia.

Cosa in cui ha inizialmente difficoltà, è frustrato nel momento in cui lotta contro un orso, ma cerca sempre di mantenere la calma. Calma che però perde nell’attimo in cui lui e suo figlio si ritrovano a scontrarsi contro un branco di berserker, uomini in grado di tramutarsi in orsi. Nel momento della lotta Kratos perde il controllo, ma cerca di ritrovare la calma per suo figlio. Una cosa che ha imparato dal suo passato è infatti quello di mantenere la calma, concentrarsi e non permettere alla rabbia di controllarlo. Dev’essere lui stesso, infatti, a controllare la rabbia, per sfruttarla come arma.

L’episodio di Aperit-Hero si conclude qui! Voi conoscevate già questa storia? Pensate che ritorneremo nelle terre egiziane dopo l’ultimo capitolo della saga norrena? Diteci la vostra con un commento! Continuate a seguirci su tuttotek.it per non perdervi il prossimo episodio di Aperit-Hero!

