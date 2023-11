Grand Theft Auto 6: per Take-Two il gioco è “del tutto immune” allo sciopero

La tripla A si fa hollywoodiana e con essa anche i problemi: il diritto di sciopero non influirà su Grand Theft Auto 6, dichiara Take-Two

Non c’è da girarci intorno: pur mettendoci tutto l’hype che vogliamo, il diritto di sciopero rimane sacro ed è una cosa a cui Grand Theft Auto 6 dovrà far fronte, un’eventualità che Take-Two Interactive sembra voler prendere di petto. Gli iscritti al sindacato degli attori (SAG-AFTRA, di cui abbiamo parlato per il discusso sodalizio tra Xbox e l’uso dell’IA) hanno votato per ufficializzare il diritto con un plebiscito del 98,32%, mettendo il coltello dalla parte del manico per gli attori nel caso i termini dell’Interactive Media Agreement (“accordo sui media interattivi”, ndr) non fossero accettabili. I negoziati con SAG-AFTRA includono molteplici publisher, tra i quali figura appunto anche Take-Two.

Tumulto nella Tripla A: Take-Two e il potenziale di sciopero per i doppiatori di Grand Theft Auto 6

La questione dei negoziati (finora falliti per, appunto, “termini inaccettabili”) tra il SAG-AFTRA e i publisher è delicata, ma Strauss Zelnick di Take-Two ne ha parlato durante (che altro?) un colloquio con gli azionisti. La domanda è stata scottante da subito: “Se doppiatori ed attori scioperassero, rallenterebbe la produzione del prossimo Grand Theft Auto presso Rockstar? Avete i contratti adeguati?” La risposta non si è fatta attendere. “I negoziati riprenderanno settimana prossima”, ha replicato Zelnick. “Siamo ottimisti, diamo valore a tutti i nostri talenti nonché agli eccellenti rapporti stabiliti con loro. Non vediamo l’ora di raggiungere un accordo equo per tutti. Il mio approccio è stato quello in tutte le branche dell’intrattenimento in cui ho lavorato, e lo sviluppo è protetto in ogni caso.” Il trailer arriva il mese prossimo.

