Microsoft: ondata di licenziamenti per la divisione Xbox, tagli al personale per 1900 posti

Il venerdì amaro di Xbox: la divisione videoludica di Microsoft lascia 1900 lavoratori a casa con l’ultima ondata di licenziamenti

Il termine “ondata di licenziamenti” purtroppo riecheggia spesso nell’industria videoludica, e gli ultimi tagli al personale vengono da Microsoft, come comunicato dal capo di Xbox. Solitamente foriero di buone notizie e di positività tra concorrenti, Phil Spencer ha parlato della “decisione sofferta” di ridurre forza lavoro e retribuzioni, con la promessa di “supportare appieno” i dipendenti maggiormente influenzati da quanto comunicato nella circolare interna. E per quanto venga facile imputare all’IA la causa della cernita, la dichiarazione ufficiale riguarda l’accorpamento di Activision, finalizzato effettivamente quando il colosso di Redmond si era prospettato.

I want to thank everyone who is impacted today for their meaningful contributions to their teams, to Blizzard, and to players’ lives. It’s an incredibly hard day and my energy and support will be focused on all those amazing individuals impacted – this is in no way a reflection… — Mike Ybarra 🎄 (@Qwik) January 25, 2024

L’ondata di licenziamenti di Microsoft: cosa sta succedendo nel mondo di Xbox?

“Entrando nel 2024, la leadership di Microsoft Gaming ed Activision Blizzard intende allinearsi per una strategia ed un piano esecutivo con un costo strutturale sostenibile per supportare l’intero nostro business in crescita”, esordisce in avvocatese il capo di Xbox sull’ondata di licenziamenti. “Insieme ci siamo dati delle priorità, identificando le aree di ridondanza e assicurandoci di essere allineati sulle migliori opportunità di crescita. Come parte di questo processo, abbiamo preso la difficile decisione di ridurre di circa 1900 posizioni la nostra forza lavoro, comprensiva di 22.000 persone.” Le acquisizioni spesso e volentieri portano a ritrovarsi tra le mani dei “doppioni” in fatto di personale. In questo 9% dei dipendenti rimasti a casa figura Mike Ybarra di Blizzard, come vedete qui sopra. Il 2023 in generale è stato strepitoso per i videogiochi, ma meno per il dietro le quinte. E in ricordo di un passato meno buio, caliamo il sipario sull’articolo.

When Nintendo was at an extremely low point, Iwata said something we haven’t really seen since. pic.twitter.com/hlR4Yhv4QH — Stealth (@Stealth40k) January 25, 2024

Ora sta a voi… augurare il meglio ai 1900 dipendenti che rispolvereranno LinkedIn, in realtà. Scriveteci qui sotto, e come sempre non dimenticate di restare su tuttotek.it per tutte le notizie più importanti per i gamer e non solo. Per i vostri bisogni puramente videoludici, potete invece trovare i migliori sconti in formato digitale su Instant Gaming.