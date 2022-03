Stranger of Paradise: Final Fantasy Origin non avrà il cross-play

Niente cross-play in vista per il secondogenito di Square-Enix e Team Ninja, il multipiattaforma Strangers of Paradise: Final Fantasy Origin

Al di là delle premesse che hanno saputo alienare alcuni fan, Stranger of Paradise: Final Fantasy Origin è decisamente uno dei progetti più intriganti a cura del colosso nipponico dei giochi di ruolo finché non si considera il cross-play una priorità. Sviluppato da Team Ninja e, come tale, pregno di elementi da GdR d’azione (in modo non dissimile da Nioh), il gioco vede la compagnia di Jack Garland intenta a salvare il mondo. Naturalmente, la storia si ripete: come in Crystal Chronicles anni fa, anche qui torna il co-op per gruppi fino a tre giocatori. Come abbiamo anticipato, però, non sono tutti Guil quelli che luccicano.

Il cross-play perduto di Stranger of Paradise: Final Fantasy Origin

Chi si aspetta il cross-play da Stranger of Paradise: Final Fantasy Origin resterà infatti deluso. In una dichiarazione alla stampa estera di settore, il team di sviluppo ha confermato che è possibile unire “la stessa famiglia di console”, ma fare lo stesso con più ecosistemi differenti non sembra essere al momento fattibile. La cosa si estende anche a chi giocherà al titolo su PC, restringendo il matchmaking solo e soltanto agli altri fan che faranno lo stesso. In quanto alla possibilità di giocare insieme su piattaforme differenti in futuro, nemmeno questo sembra rientrare nei piani del team di sviluppo.

Una nuova demo è appena uscita su Xbox One, Xbox Series X ed S, PS4 e PS5, con la promessa (come spesso avviene con Square-Enix di questi tempi) di trasferire i progressi al gioco completo. Tuttavia, il team di sviluppo ha confermato che non ci sono attualmente piani di rilasciare la demo su PC. Il gioco sarà da noi il 18 del mese (tra tre giorni), ma il preordine consente di giocarlo già da oggi. Per quanto riguarda i giocatori su PC, invece, il loro preordine darà loro un giorno d’anticipo. Per il momento, restiamo in attesa di avere nuovi dettagli in merito nell’arco dei giorni a venire.

Ora sta a voi dirci la vostra: per voi è una doccia fredda? Fatecelo sapere qui sotto, e come sempre non dimenticate di restare su tuttoteK per tutte le notizie più importanti per i gamer e non solo. Per i vostri bisogni puramente videoludici, potete invece trovare i migliori sconti in formato digitale su Instant Gaming.