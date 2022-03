Stranger of Paradise Final Fantasy Origin: la demo permette di importare i salvataggi nel gioco completo

La demo di Stranger of Paradise Final Fantasy Origin permette di importare i salvataggio nella versione completa del titolo

Durante l’ultimo State of Play di Sony è stata annunciata una nuova demo disponibile per Stranger of Paradise Final Fantasy Origin, il nuovo titolo con elementi soulslike di Square Enix in collaborazione con Team Ninja. Il titolo è ormai prossimo ad arrivare, infatti arriverà il 18 marzo su PS5, PS4, Xbox One, Xbox Series X/S e PC, ma a sorpresa è stato rivelato che la nuova demo permetterà di importare i salvataggi nella versione completa del titolo.

La demo di Stranger of Paradise Final Fantasy Origin permette di dare un assaggio al gioco completo

Il nuovo titolo di Square Enix riprende la storia del primissimo capitolo dello storico RPG Final Fantasy e ne sviluppa una nuova storia con i collegamenti al passato ancora misteriosi. Da oggi potete scaricare la demo di Stranger of Paradise Final Fantasy Origin che vi permetterà di esplorare le aree di Pravoka Seagrot e Western Keep, ma la novità più grande è che i progressi compiuti in questa versione di prova potranno essere esportati nel gioco completo nel caso di acquisto.

Il gameplay del titolo è realizzato dal Team Ninja, già autori di Nioh, altro acclamato soulslike ambientato in un’epoca di samurai. Stranger of Paradise è un action RPG che adotta un gameplay simile, ma in più permette di usare molteplici classi prese dalla storia dei Final Fantasy, inoltre saranno presenti anche numerosi nemici storici della saga, come il Malboro o il Behemoth. Questa demo permette di provare per la prima volta le funzionalità online del titolo che permettono fino a tre giocatori di cooperare per sconfiggere i potenti nemici del titolo. Recentemente sono stati anche divulgati i requisiti per PC di Stranger of Paradise Final Fantasy Origin.

