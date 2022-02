Anteprima Triangle Strategy: le nostre impressioni dalla “Prologue Demo”!

Scopriamo insieme, in questa anteprima finale di Triangle Strategy, se e quanto la nuova demo rilasciata sul Nintendo eShop da Square Enix ci abbia convinti definitivamente: la risposta è sì, ve lo diciamo sin da subito

Nel mese di marzo, Square Enix ha due grossi assi nella manica da sfoggiare in attesa di Final Fantasy VII Remake Parte 2 e il latitante Final Fantasy XVI. Fra meno di un mese, giorno 18, ad esempio potremo mettere mano su Stranger of Paradise: Final Fantasy Origin, il cupo action-rpg che riprende il primo capitolo della serie, rappresentandolo in chiave dark fantasy. Un titolo decisamente altisonante per il nome che si porta dentro, “Final Fantasy”, la serie che ha portato Square Enix agli onori della storia e che l’ha risollevata da una caduta certa. Come ci piace spesso dire, però, Square Enix non è solo Final Fantasy. Ma neanche per sogno.

Il titolo che, chi vi scrive, maggiormente aspetta da questo marzo 2022 non è infatti Final Fantasy Origin, bensì un’esclusiva Nintendo Switch che ha anche cambiato nome nel corso del tempo. Vi abbiamo parlato, esattamente un anno fa, della prima demo di Project Triangle Strategy, il “progetto”, per l’appunto, di un S-JRPG a turni con un’estetica e un comparto grafico che, non vogliatemene, ricordava veramente tanto Octopath Traveler. Sebbene, lo ricordiamo, lo studio di sviluppo non sia neanche lo stesso, perché se a metter mano al titolo del 2018 fu Acquire, a curare Triangle Strategy (che ha abbandonato il “Project” qualche tempo fa) troviamo invece i ragazzi di ArtDink. Alla fine dei conti, sempre Square Enix rimane comunque.

Prologo

Negli scorsi giorni, l’azienda ha rilasciato una nuova versione di prova gratuita di Triangle Strategy sul Nintendo eShop chiamata “Prologue Demo” , da cui abbiamo deciso di far scaturire questa anteprima finale in attesa dell’uscita del titolo, il prossimo 4 marzo. Un’anteprima che riprende quella scritta nel febbraio 2021 nella quasi sua totalità, ma che ci ha maggiormente spinti a conoscere meglio la narrativa e l’intreccio del titolo. Se infatti la prima versione di prova permetteva di mettere mano sui capitoli 6 e 7, centrali e poco generosi in termini di dettagli sugli avvenimenti precedenti, la Prologue Demo ci fa iniziare il gioco da zero.

In questo caso abbiamo infatti potuto provare i primi tre capitoli di Triangle Strategy, con il disclaimer da parte di Square Enix che, una volta acquistato il gioco completo, avremo anche la possibilità di importare i dati salvati della Demo. In questa istanza, quindi, vogliamo maggiormente concentrarci sul versante narrativo, seppur rimarremo sempre entro i limiti ragionevoli degli spoiler. D’altronde, infatti, stiamo comunque parlando di un prologo, per quanto prolisso e pieno di spunti interessanti.

Salt and Iron | Anteprima Triangle Strategy

Ci troviamo nelle terre di Nortelia, un vasto continente che racchiude all’interno tre nazioni da sempre state in conflitto fra loro: Glenbrook, affacciato su un fiume, era diventato in poco tempo il centro economico e commerciale dell’intero continente; Aesglast, impero del ferro, noto per la grande quantità di miniere e materie prime estratte; infine, Sabulos, regno della vita in quanto produttore di sale, una terra inospitale la cui capitale si erge però sul Lago Salino, fonte inesauribile del composto chimico indispensabile per la vita.

Le continue tensioni fra i tre regni erano poi sfociate, prima degli avvenimenti di Triangle Strategy, in una vera e propria Guerra detta del Sale e del Ferro, da cui nessuno è uscito in alcun modo vincitore. Le negoziazioni di casati minori, come quello dei Wolfhort, fedeli vassalli del casato di Glenbrook, hanno poi portato alla chiusura delle ostilità tramite un accordo. Come potete immaginare, però, considerando che ci hanno costruito un videogioco sopra, questo accordo verrà ovviamente infranto, anche se non vogliamo specificarvi le cause.

Noble Man | Anteprima Triangle Strategy

Ci troviamo al controllo di Serenoa Wolfhort, erede dell’omonima casata, che da punto in bianco si ritrova a succedere a suo padre, malato e non in grado di continuare ad essere l’uomo forte e che ha portato alla fine della Guerra. Serenoa è un uomo dall’animo nobile, che potremo plasmare nelle sue convinzioni tramite oculate scelte di dialogo che andranno anche ad incidere sul proseguire della narrazione. Potremo renderlo più calcolatore e meno umano, o viceversa più incline ad un’indole remissiva.

L’importanza delle scelte date al giocatore viene sottolineata anche nella demo, quando saremo effettivamente noi a decidere quale paese visitare: Aesglast o Sabulos. Per quel che riguarda noi, abbiamo deciso di avventurarci nel regno del sale, perché incuriositi dal concetto di totale uguaglianza fra i cittadini, tutti molto devoti alla divinità del luogo, quasi ci trovassimo di fronte ad una vera e propria utopia.

Gimme more! | Anteprima Triangle Strategy

Al termine delle quattro ore scarse che abbiamo passato nella Prologue Demo di Triangle Strategy e appena messi seduti alla scrivania per scriverne questa anteprima, ci siamo ritrovati a pensare di volerne di più. E premettiamo: nel corso della demo abbiamo partecipato ad esattamente tre scontri. Non un tripudio di gameplay, quindi, capirete bene. Volevamo sapere di più: l’intreccio narrativo, gli intrighi, i personaggi. Tutto ci è sembrato estremamente convincente, interessante e volutamente intricato. Le possibilità date a Triangle Strategy da Square Enix sotto questo punto di vista sono davvero di un valore smisurato, e speriamo veramente di poterci trovare fra le mani, a titolo completo, di un videogioco che porta a termine esattamente tutto quello che ha iniziato. Se così fosse…

Dal punto di vista del gameplay, come accennato, nella Prologue Demo sono “soltanto” tre gli scontri a cui Serenoa partecipa. Tutti e tre fungono ovviamente da tutorial per le varie meccaniche messe in campo da Square Enix, che riprendono a piene mani dai canovacci tipici del genere, enfatizzando alcune scelte. Ciascuna pedina messa sotto il nostro comando apparterrà di base ad un job specifico ed avrà, quindi, le sue abilità. Fra maghi bianchi, maghi neri ed arceri, ci saranno anche pedine in grado di attaccare più volte all’interno dello stesso turno o altre che potranno potenziare attacco e difesa delle altre pedine.

Hub and dub | Anteprima Triangle Strategy

Ad incidere in maniera rilevante sugli scontri andrà anche la differenza di altezza fra le pedine: chi sta in alto fa più danni, la regola generale è questa. Se apposterete un arciere su un tetto, ad esempio, è molto probabile che con il proseguire della storia e l’aumentare delle abilità disponibili questo diventi un vero e proprio letale cecchino. Le pedine accumuleranno infatti punti esperienza per ogni azione compiuta in battaglia che abbia un effetto, che sia attaccare una pedina nemica o potenziarne o guarirne una alleata.

Così come in altri esponenti del genere, inoltre, gli attacchi alle spalle o quelli combinati con una pedina avversaria circondata da due pedine alleate infliggono danni decisamente maggiori. Ci sono poi alterazioni ambientali delle mappe che aumentano o diminuiscono gli effetti degli elementi (la pioggia diminuisce la difesa al fulmine, e così via) e tutta una serie di piccole accortezze che rendono il sistema di combattimento di Triangle Strategy sì, affine al genere, ma molto variegato ed interessante da esplorare. E stiamo comunque parlando di un titolo non ancora rilasciato nel completo e di cui sappiamo veramente poco sotto questo punto di vista.

Ad esempio, visitando l’Accampamento (una sorta di Hub di gioco da dove acquistare oggetti all’emporio, allenarsi e probabilmente altro successivamente) verremo anche a conoscenza della possibilità di far avanzare di grado le classi delle nostre pedine. Spendendo medaglie e punti valore, infatti, i job dei protagonisti possono essere aumentati di livello fino ad un massimo di tre. L’avanzamento comporta numerosi vantaggi, ovviamente, fra cui un aumento delle statistiche base e lo sbloccare diverse abilità. Non abbiamo avuto modo di esplorare approfonditamente la meccanica, dunque ci fermiamo qui, ma siamo veramente curiosi di saperne di più una volta avuto fra le mani il gioco completo.

Promettente | Anteprima Triangle Strategy

Tecnicamente parlando, Triangle Strategy sembra davvero promettente sotto ogni punto di vista. Gli sprite dei personaggi, disegnati a mano e molto inneggianti allo stile di Final Fantasy Tactics, così come i modelli poligonali 2D-HD delle pedine sono dettagliati minuziosamente, così come ogni ambientazione e ogni fondale che abbiamo potuto ammirare in questi primi tre capitoli. Ci riserviamo comunque di parlarne più attentamente col titolo completo davanti, considerando anche che, a parte quella di Sabulos, non abbiamo avuto modo di gettare un occhio su ambientazioni molto variegate.

In questa “Prologue Demo”, inoltre, non abbiamo assistito ai problemi di prestazioni che invece erano stati protagonisti dell’ultima battaglia della “Debut Demo”, afflitta da grossi cali di frame rate. Seppur sia vero che in questo caso non ci sono state battaglie molto impattanti dal punto di vista tecnico, speriamo ugualmente che ArtDink e Square Enix abbiano saputo sistemare, con qualche accortezza, tali problematiche.

Attendiamo!

Concludiamo questa anteprima di Triangle Strategy con una grande speranza nel cuore. Una speranza che inneggia non solo ad un gameplay solido ed appagante, ricco e sfaccettato, ma anche e soprattutto ad una narrativa che ci faccia appassionare come non succede da davvero tanto tempo. Grandi aspettative, dunque, per un titolo che si era presentato in sordina, ma che è man mano riuscito a prendersi uno dei posti dei titoli più attesi di questo marzo 2022. E, forse, dell’intero anno.

Triangle Strategy sarà disponibile, in esclusiva Nintendo Switch, dal prossimo 4 marzo. Fateci sapere che cosa ne pensate del titolo di Square Enix qua sotto nei commenti, noi continueremo a tenervi aggiornati con tutte le news, le guide e le recensioni a tema videoludico e tech! E se siete interessati a chiavi di gioco a prezzi vantaggiosi, vi consigliamo di dare un’occhiata al catalogo di InstantGaming!