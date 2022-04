Shenmue 4: al lavoro sul nuovo capitolo secondo un rumor

Il destino della celebre serie iniziata sul Dreamcast nel ’99 è molto incerto attualmente. Dopo un rumor diffusosi recentemente però, si è presentata la possibilità che un nuovo Shenmue 4 sia in lavorazione presso gli studi di 110 Insudtries

Quello di Shenmue era un franchise ormai morto e sepolto finché, ormai diversi anni fa, arrivò l’annuncio del terzo capitolo per la sorpresa di tutti i fan. Questo revival ha sì permesso quindi di portare avanti la storia di Shenmue, anche se ancora adesso non risulta del tutto conclusa. A causa dei risultati commerciali altalenanti del titolo, finora il destino della serie è rimasto in un limbo di incertezza da cui non è uscito per anni: dopo però un rumor recente, si è finalmente, dopo anni, presentata la possibilità che Shenmue 4 possa essere in lavorazione presso gli studi di 110 Industries. Di seguito i dettagli del rumor.

Shenmue 4 rumor: collaborazione tra 110 Industries e Yu Suzuki

Questo rumor nasce dal fatto che, durante la scorsa edizione del Tokyo Game Show, Yu Suzuki era presente nel panel di 110 Industries. Ciò ha suscitato l’interesse di molte persone, siccome non è stato annunciato nessun progetto in comune finora. Dopo che un fan ha chiesto su Instagram delucidazioni riguardo al rumor di un nuovo Shenmue 4 al publisher, quest’ultimo ha risposto “Indovina perché era nella nostra livestream del TGS”. Per confermare ulteriormente il rumor, quando un altro fan ha riportato l’accaduto su Twitter suggerendo il rumor, si è ritrovato una risposta dall’account ufficiale di 110 Industries con scritto “No comment”.

Ovviamente, come succede sempre con questo tipo di notizie, si tratta semplicemente di un rumor, e come tale va preso. Non abbiamo la benché minima certezza che stiano sviluppando Shenmue 4, e l’unico modo per aver idee più chiare su che cosa bolle in pentola è aspettare. In ogni caso, se si dovessero susseguire ulteriori rumor di spessore o addirittura notizie ufficiali, non mancheremo di riportarvi tutto quanto.

