MINISFORUM B550: mini PC con GPU di fascia alta

Arriva un mini PC unico nel suo genere. Si tratta di MinisForum B550 e permette di montare GPU desktop di fascia alta grazie alla particolare configurazione del case.Vediamo i dettagli

Dopo averlo promesso lo scorso anno, MinisForum lancia finalmente la campagna di prevendite per il suo nuovo mini PC B550. Uno dei mini PC più potenti che mai realizzati. Come suggerisce il nome infatti potrà montare CPU AMD di ultima generazione. Ma soprattutto potremo montare delle GPU desktop di fascia alta.

MinisForum B550: un mini PC che sostituisce un desktop

Il mini PC MinisForum B550 sarà basato sul chipset AMD B550 come anticipato. Sarà equipaggiato con due diverse CPU ovvero AMD Ryzen 4700G (clock base 3.6 GHz, boost clock 4.4 GHz) e AMD Ryzen 5700G (clock base 3.8 GHz, boost 4.6 GHz). Sarà anche possibile sostituire la CPU con una compatibile se necessario. La scheda madre supporta CPU serie Ryzen 4000/5000 con socket AM4 con TDP inferiore o uguale a 65 W (quindi non supporta i modelli di fascia più alta 5950X/5900X/5800X). Questo è abbastanza ragionevole considerato il design compatto che non consente di montate dissipatori di grandi dimensioni. La scheda madre inoltre supporta fino a 64 GB di RAM e dispone di due slot SSD M.2 2280. A seconda della CPU in uso, il B550 può supportare la tecnologia PCIe 4.0. Grazie al chipset AMD RZ608 abbiamo anche la compatibilità con Bluetooh 5.2 e Wi-Fi 6 in termini di connettività wireless.

Poiché alcune delle CPU supportate non hanno una GPU integrata e anche se disponibile in molti casi non è all’altezza, MinisForum B550 è stato pensato per poter funzionare con una GPU discreta. Il mini PC verrà quindi fornito con un dock di espansione del case che può essere facilmente collegato al computer e alla GPU discreta. Purtroppo che il pacchetto non prevede una GPU discreta inclusa né l’alimentatore per alimentare la GPU discreta.

Il design compatto di questo mini PC gli permette di occupare appena 20,85 cm x 24,08 cm x 12,81 cm e 155 g di peso. Inoltre MinisForum B550 è dotato di molte interfacce tra cui 2 HDMI, 1 DisplayPort, 4 USB 3.2, 1 USB Tipo-C, 1 Ethernet 2.5 Gigabit, 1 uscita audio per cuffie o casse e 1 entrata per un microfono. Nella confezione sarà inclusa anche una piccola valigia che permetterà di portare agevolmente in giro il dispositivo senza temere di romperlo. La confezione conterrà anche adattatore di alimentazione e cavo di alimentazione, cavo HDMI, cavo SATA, montaggio VESA.

Prezzo e configurazioni

Se preordinate il nuovo MinisForum B550, potrete acquistarlo con i seguenti prezzi:

Con AMD 5700G:

Barebone – € 559,00

16 GB di RAM + 256GB di Storage – € 649,00

16 GB di RAM + 512GB di Storage – € 669,00

32 GB di RAM + 512GB di Storage – € 749,00

Con AMD 4700G:

Barebone – € 469,00

16 GB di RAM + 256 GB di Storage – € 579,00

16 GB di RAM + 512 GB di Storage – € 599,00

32 GB di RAM + 512 GB di Storage – € 669,00





I prezzi sono assolutamente competitivi, tenuto conto anche della possibilità di espansione che offre questo mini PC. Per tutti i dettagli vi rimandiamo alla pagina ufficiale. Dalla sezione hardware è tutto, continuate a seguirci!