Shenmue 3 è gratis su Epic Games Store

L’offerta dei titoli gratuiti disponibili tramite Epic Games Store si arricchisce in questi giorni grazie a Shenmue 3, che è gratis sullo store

Da poche ore sono iniziati i saldi all’interno di Epic Games Store, al cui interno è possibile trovare tantissime offerte, anche su giochi estremamente recenti come Far Cry 6 e Battlefield 2042. Gli sconti sono davvero tantissimi, e ci terranno compagnia fino al termine delle festività natalizie, ovvero sino al prossimo 6 Gennaio. Ovviamente, però, lo store Epic non dimentica anche di rilasciare titoli in formato completamente gratuito, e questa settimana tocca a Shenmue 3 dare il via alle danze: pertanto se volete accaparrarvi l’ultima fatica di Yu Suzuki senza spendere nemmeno un Euro, non vi resta fare altro che accedere con il vostro account e riscattare il tutto.

Epic Games Store: Shenmue 3 è il nuovo titolo gratis

L’offerta in questione scadrà nella giornata di oggi, pertanto vi invitiamo ad affrettarvi, se non avete intenzione di farvi sfuggire la nuova avventura di Ryo Hazuki. Come detto poco sopra, comunque, ad attendervi all’interno di Epic Games Store troverete anche numerosi sconti, ai quali si accompagna anche un’altra, benvenuta, sorpresa: parliamo di un coupon di 10 Euro, che potrete riscattare per acquistare un qualsiasi titolo, il cui prezzo dovrà essere di almeno 14,99 Euro. Insomma, una buona occasione per farsi in netto anticipo un piccolo regalo di Natale, che potrete scegliere anche all’interno di alcune delle uscite più recenti del panorama videoludico.

Se prima di procedere al riscatto volete saperne di più in merito a Shenmue 3, non possiamo fare altro che rimandarvi alla nostra esaustiva recensione, dove potrete trovare una completa analisi relativa all’attesissimo e travagliato titolo firmato dal leggendario Yu Suzuki.

Che cosa ne pensate di questa offerta? Fateci sapere le vostre impressioni attraverso la pagina dei commenti, qua su tuttoteK. Qualora, poi, gli sconti su Epic Games Store non dovessero essere sufficienti, vi ricordiamo che anche su Instant Gaming potrete trovare tantissimi titoli a prezzo scontato.