S.T.A.L.K.E.R. 2: il team ha subito numerosi attacchi hacker

Se siete dei fan della serie S.T.A.L.K.E.R. allora sicuramente sarete ansiosi di provare anche il nuovo capitolo in sviluppo da parte di GSC Game World. Il titolo venne mostrato per la prima volta durante l’E3 del 2021 e da allora tantissimi giocatori provenienti da tutto il mondo si sono interessati al progetto.

Purtroppo GSC Game World sta lavorando a rilento a causa della guerra tra Russia e Ucraina, ma a quanto pare il team sta affrontando anche ulteriori difficoltà. Recentemente infatti gli sviluppatori di S.T.A.L.K.E.R 2 hanno dichiarato di aver subito numerosi attacchi hacker nel corso dell’ultimo anno.

Gli hacker potrebbero pubblicare online leak su S.T.A.L.K.E.R 2

Come se le difficoltà portate dalla guerra non fossero già abbastanza, purtroppo sembra che GSC Game World sia stata anche bersagliata da numerosi cyberattacchi. Gli hacker hanno colpito duramente la compagnia e i suoi dipendenti in diversi modi, arrivando addirittura a ricattarli. Inoltre al momento sembra che alcuni individui in Russia siano entrati in possesso di diverso materiale relativo a S.T.A.L.K.E.R 2 e abbiano minacciato di pubblicarlo sul web.

A message from GSC Game World team pic.twitter.com/rqRM0tFZmO — S.T.A.L.K.E.R. OFFICIAL (@stalker_thegame) March 12, 2023

Purtroppo i leak di questo tipo rischiano di danneggiare davvero molto sia i giocatori che gli sviluppatori, dato che potrebbero mostrare sezioni di gioco incomplete o molto lontane da ciò che sarà il prodotto finito. GSC Game World ha pubblicato un messaggio sui suoi social per invitare i giocatori ad ignorare questi leak in caso dovessero essere pubblicati e, per evitare di rovinarvi l’esperienza, vi invitiamo caldamente a seguire la loro richiesta.

S.T.A.L.K.E.R 2 sarà disponibile per PC e Xbox Series X | S, ma al momento non è ancora stato annunciato alcun periodo di lancio. Se siete interessati a restare aggiornati riguardo tutte le novità sul mondo dei videogiochi e tanto altro ancora, allora continuate a seguirci qui su tuttoteK.