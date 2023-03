Dell: annunciato il refresh dei modelli XPS Desktop/15/17

E voi ? Cosa ne pensate di questi refresh su XPS Desktop/15/17 di Dell ? Fatecelo sapere con un commento qui sotto e rimanete sempre sintonizzati su tuttotek.it per altre news e recensioni dal mondo della tecnologia (e non solo!).

Che si tratti di streaming, editing di foto o creazione di lavori ex novo, gli iconici XPS 15 e XPS 17 sono device dal design accattivante e dalle prestazioni elevate. Il top per i progetti ad alta intensità di creatività. Dotati dei più recenti processori Intel Core di 13a generazione e delle GPU NVIDIA serie 40 . Questi laptop sono il punto di incontro tra tecnologia all’avanguardia e display straordinari per offrire la migliore esperienza ai creators in movimento. Gli XPS 15 e XPS 17 sono disponibili per l’acquisto dal 6 Marzo .

Il nuovo XPS Desktop ora è dotato di processori Intel Corei9k di 13a generazione , grafica NVIDIA GeForce RTX 4090 o AMD RadeonRX 6900 XT. La memoria DDR5 con una velocità di clock fino al 60% superiore rispetto alle DDR4. L’acquisto è possibile dal giorno 28 Febbraio. Le altre configurazioni saranno disponibili a metà dell’anno 2023. Tra gli aggiornamenti, si segnalano anche quelli apportati al design esterno, tra cui una cornice in alluminio e una griglia anteriore. Il prodotto è disponibile nei nuovi colori, Graphite e Platinum . XPS Descktop è disponibile con raffreddamento a liquido e nuove prese d’aria laterali sul modello XPS DT per garantire un maggiore raffreddamento.

