The Last of Us: le principali differenze fra gioco e serie TV

In questo speciale dedicato a The Last of Us vogliamo andare ad analizzare le principali differenze fra il gioco e la serie TV della HBO, che si è conclusa proprio negli scorsi giorni: il viaggio di Ellie e Joel non è proprio lo stesso

Il franchise di The Last of Us è iniziato con un primo videogioco, datato 2013, arrivato a fine settima generazione di console su una PlayStation 3 che a fatica è riuscita a star dietro al capolavoro tecnico, grafico ed estetico messo in campo da Naughty Dog. Il gioco fu poi rimasterizzato per PlayStation 4 nel 2014, portando con sé una Remastered che apportava ancora qualche miglioria estetica e un framerate fisso a 60fps, grazie all’upgrade dell’hardware di riferimento. Il tutto è stato ovviamente seguito da un sequel, The Last of Us Part II (qui trovate la nostra recensione) e un vero e proprio remake del primo capitolo, arrivato nel settembre del 2022 e intitolato The Last of Us: Part I (qui la nostra recensione), un titolo che fa capire l’intento della compagnia: donare maggiore coesione al franchise.

Dal gioco alla serie TV: le principali differenze fra i “due” The Last of Us

Infine, la HBO ne ha acquisito i diritti per trarne una serie TV composta da otto episodi e con protagonisti Pedro Pascal (The Mandalorian, Narcos, Il Trono di Spade) e la giovanissima Bella Ramsey. La serie è andata in onda in esclusiva su Sky e in streaming su Now TV ed è stata recentemente rinnovata per una seconda stagione, di cui ancora si devono scoprire molti dettagli.

E da qui il punto di questo speciale. Chi ha visto la serie TV di The Last of Us e non ha provato il videogioco di Naughty Dog (e viceversa, perché no) si starà sicuramente chiedendo quali sono le principali differenze fra i due media. Ebbene sì, ce ne sono e non sono neanche poche. In questo articolo ve ne andiamo ad elencare dieci, le più basilari a nostro parere, che possono far orientare chi non ha vissuto entrambi i media in quello che ormai sta diventando, a tutti gli effetti, un universo espanso. Ovviamente saranno presenti spoiler riguardanti la trama del primo The Last of Us, che coincide con la prima stagione della serie TV. Quindi se non volete ricevere alcun tipo di anticipazione, vi consigliamo di fermarvi qui nella lettura. Iniziamo!

Il prologo e i Flashback | The Last of Us: le principali differenze fra gioco e serie TV

Le differenze a livello di narrazione partono già dal prologo. Nella serie TV, specialmente nel primo episodio, sono presenti molti flashback che vanno ad introdurre la trasmissione del Cordiceps fra umani, cosa completamente assente nel gioco. Nelle prime ore di gioco, infatti, Sarah e Joel si ritrovano direttamente un infetto in salotto, nello specifico il vicino di casa, se non vengono a sapere direttamente nulla né dai media né in nessun altro modo. Sono quindi costretti a fuggire, con Tommy, il fratello di Joel per arrivare al tragico finale del prologo, con la morte di Sarah, per mano di un soldato.

Sono dunque assenti, nel videogioco, tutte le scene con Sarah protagonista il giorno prima dello scoppio del disastro. Inoltre, nella serie TV, i due non vengono aggrediti in casa dal vicino, ma è Sarah che si reca nella casa accanto, dove scopre che l’anziana vicina ha ucciso tutti perché infetta. Insomma: due incipit molto diversi che però, purtroppo, portano entrambi alla separazione definitiva fra Joel e sua figlia.

Le Spore e la morte di Tess | The Last of Us: le principali differenze fra gioco e serie TV

Fra le “protagoniste” del videogioco di The Last of Us troviamo anche le Spore, che rappresentano il metodo di trasmissione principale fra uomo e uomo della malattia da Cordiceps. In diversi contesti, Joel è costretto ad usare una maschera a gas per spostarsi in luogo particolarmente pregni di spore nell’aria. Cosa che, ovviamente, non deve fare Ellie, in quanto completamente immune alla malattia. Nella serie TV, le spore sono state sostituite dai filamenti che escono dalla bocca degli infetti, oltre che dalle radici che li collegano fra loro.

Un’altra delle differenze fra gioco e serie TV di The Last of Us riguarda la morte di Tess. No, purtroppo non si salva in nessuno dei due media, semplicemente avviene in maniera completamente diversa. La base è la stessa: Tesse viene morsa sul collo da un infetto e decide dunque di sacrificarsi per lasciar proseguire il viaggio ad Ellie e Joel. Se, però, nel videogioco viene uccisa colpita alle spalle da un’arma da fuoco, nella serie TV è lei stessa a decidere di farsi esplodere insieme a tutti gli altri infetti che avevano infestato il luogo.

Bill, Frank e Kathleen | The Last of Us: le principali differenze fra gioco e serie TV

Il terzo episodio della serie di The Last of Us ha voluto raccontare la tragica storia d’amore fra Bill e Frank: due uomini innamorati che raggiungono la morte prima dell’arrivo di Joel ed Ellie, che quindi non incontrano nessuno dei due. Nel gioco, la storia di Bill e Frank è completamente diversa. Innanzitutto, Bill è ancora vivo quando i due protagonisti raggiungono la sua casa (che, anch’essa, è completamente diversa in struttura, molto più rudimentale). Inoltre, non viene mai esplicitato se i due stessero realmente insieme. Bill definisce Frank il suo “partner”, senza specificare in quale senso (se romantico, lavorativo o pratico). Inoltre, esplorando bene la casa di Bill, si può anche trovare una lettera di Frank in cui l’uomo ammetteva di non aver mai sopportato il “partner” e che stava cercando di andarsene dopo avergli rubato la batteria della macchina. Insomma: non proprio una grande storia d’amore.

Altra storia completamente diversa è quella di Kathleen. In questo caso, però, stiamo parlando di un personaggio completamente originale e esclusivo della serie TV. Interpretata da Melanie Lynskey (The Shield, Dr House), Kathleen è a capo di una banda di cacciatori che bloccano Ellie e Joel a Kansas City. La donna è alla ricerca (nel senso che li sta proprio cacciando) dei due giovani fratelli, Henry e Sam, perché reputa il maggiore responsabile della morte del suo, di fratello. Non vi diciamo come prosegue la narrativa di Kathleen, ma possiamo anticiparvi che è un personaggio davvero ben ideato, scritto ed interpretato.

Sam e la Comunità David | The Last of Us: le principali differenze fra gioco e serie TV

Tornando a parlare proprio dei due fratelli, in particolar modo di Sam, nella serie TV il bambino viene rappresentato come più piccolo di Ellie e sordomuto. Nel gioco, invece, è suo coetaneo e non ha alcun tipo di disabilità. Inoltre, nel videogioco Ellie non sa che Sam è stato morso, lo scopre malauguratamente un mattino al risveglio. Nella serie TV, invece, è proprio il bambino a farle vedere la ferita, ed Ellie cerca di guarirlo usando il suo sangue immune. Fallendo.

Per quel che riguarda la comunità di cannibali di David, invece, nel gioco è assente tutta la parte introduttiva in cui si vede l’uomo predicare ed è assente anche la ragazzina orfana. Un’altra differenza, in questo senso, riguarda anche la morte di David. Nel gioco, mentre Ellie si abbatte come una furia sul suo cadavere, viene fermata da Joel. Nella serie TV, invece, si ferma da sola e incontra Joel uscendo dalla mensa.

La ferita di Joel e Anna | The Last of Us: le principali differenze fra gioco e serie TV

Nel videogioco, la ferita che Joel si procura all’Università e che conduce al Winter Chapter è molto più grave, in quanto viene trafitto da un palo di ferro dopo essere caduto da un’altezza considerevole. Nella serie TV la sua sopravvivenza, considerando le condizioni in cui vivevano Ellie e Joel, è resa decisamente più realistica, perché l’uomo si ferisce trafiggendosi con un manico rotto di una mazza da baseball. Decisamente più credibile.

Infine: Anna. Nell’ultimo episodio della serie TV viene presentata Anna, la madre di Ellie. Nel flashback a lei dedicato viene anche spiegato, a grandi linee, il perché dell’immunità alla malattia del sangue di Ellie. Nel videogioco, il personaggio di Anna non esiste e non viene mai presentata.

Ed ora… verso la seconda stagione!

Queste erano le principali differenze fra la serie TV e il gioco di The Last of Us. Fateci sapere che cosa ne pensate della serie qua sotto nei commenti e restate sintonizzati con noi di tuttotek.it per tutte le news a tema cinema e serie TV!

