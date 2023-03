Ratchet and Clank: Rift Apart in arrivo su PC?

Il titolo targato Insomniac Games, Ratchet and Clank: Rift Apart potrebbe essere in arrivo su PC. Scopriamo tutti i dettagli in questa news dedicata

I giochi della line-up first-party di Sony sono arrivati, nel corso degli ultimi anni, in maniera costante su PC. Returnal di Housemarque lanciato il mese scorso e The Last of Us Part 1 in uscita il 28 marzo sono solo alcuni esempi. Anche se il prossimo port è sconosciuto, l’utente di Reddit Veloxz ritiene che potrebbe essere Ratchet and Clank: Rift Apart ad arrivare su PC.

Ratchet and Clank: Rift Apart sarà presto giocabile anche su PC?

L’ipotesi dell’arrivo di Ratchet and Clank: Rift Apart su PC è dovuta a un annuncio di lavoro per UX/UI Engineer presso Nixxes per “aiutare a implementare e migliorare l’esperienza UI per i prossimi titoli AAA per PC“. Lo studio si è già occupato dei porting per PC di Marvel’s Spider-Man Remastered e Marvel’s Spider-Man: Miles Morales. Sebbene le responsabilità (come “Prototipare, progettare e implementare funzionalità per migliorare l’esperienza di gioco su PC”) possano applicarsi a qualsiasi gioco, si legge anche che “L’esperienza nell’uso del middleware Coherent” è un vantaggio.

Una rapida occhiata al sito web di Coherent rivela i vari progetti per i quali è stata utilizzata la sua tecnologia. Di certo, Ratchet and Clank: Rift Apart è presente nell’elenco. Considerando che il titolo per PS5 è una delle poche esclusive rimaste senza porting, la cosa sembra molto probabile. Potrebbe volerci un po’ prima di un annuncio vero e proprio, quindi non ci resta che attendere e drizzare le nostre orecchie per ulteriori dettagli. Ratchet e Clank: Rift Apart ha venduto oltre 1,1 milioni di unità nel suo primo mese di vita e ha ricevuto ampi consensi, per scoprire la nostra recensione cliccate qui.

