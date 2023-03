The Last of Us Part I: svelati i requisiti della versione PC!

Nelle scorse ore, Naughty Dog e Sony hanno svelato le specifiche e i requisiti minimi e raccomandati della versione PC di The Last of Us Part I, in arrivo il prossimo 28 marzo: scopriamo insieme tutti i dettagli

Un remake che ha fatto decisamente molto parlare di sé è sicuramente The Last of Us Part I (qui la nostra recensione!), questo il titolo dato al rifacimento della prima parte del franchise di Naughty Dog. Ricalca, in tutto e per tutto, il titolo del 2013, ma è stato ricostruito da zero con il motore grafico (e l’esperienza) di The Last of Us Part II. Nel corso dei TGA 2022 ne è stato annunciato il porting su PC, che coinciderà anche con l’approdo della serie sulla piattaforma, disponibile dal prossimo 28 marzo. E proprio in attesa dell’approdo su PC, nelle scorse ore Sony e Naughty Dog ne hanno svelato le specifiche e i requisiti minimi e raccomandati.

Su PC, The Last of Us Part I supporterà l’AMD FSR 2.2, il DLSS Super Resolution di Nvidia e gli schermi 21:9 Ultrawide e 32:9 Super Ultrawide. Il gioco conterrà anche opzioni per il Vsync e i limiti di Frame Rate, insieme a molte altre caratteristiche come la Qualità delle Texture, le Ombre, i Riflessi, l’Ambient Occlusion e molto altro. Verranno inoltre supportati il DualShock 4 e il DualSense, ed entrambi i controller potranno essere rimappati. Nei prossimi paragrafi, invece, vediamo insieme i requisiti minimi e raccomandati!

I requisiti minimi e raccomandati per PC di The Last of Us Part I!

Qui di seguito trovate i requisiti Minimi (30fps, 720p, Low Settings):

Sistema Operativo : Windows 10 64-bit versione 1909 o successiva

: Windows 10 64-bit versione 1909 o successiva CPU : AMD Ryzen 5 1500X | Intel Core i7-4770K

: AMD Ryzen 5 1500X | Intel Core i7-4770K GPU : AMD Radeon 470 (4GB) | Nvidia GeForce GTX 970 (4GB) | Nvidia GeForce 1050 Ti (4GB)

: AMD Radeon 470 (4GB) | Nvidia GeForce GTX 970 (4GB) | Nvidia GeForce 1050 Ti (4GB) RAM : 16 GB

: 16 GB Spazio Necessario: 100 GB SSD

Continuiamo con i requisiti Raccomandati (60fps, 1080p, High Settings):

Sistema Operativo : Windows 10 64-bit versione 1909 o successiva

: Windows 10 64-bit versione 1909 o successiva CPU : AMD Ryzen 5 3600X | Intel Core i7-8700

: AMD Ryzen 5 3600X | Intel Core i7-8700 GPU : AMD Radeon RX 5800 XT (8GB) |AMD Radeom RX 600 XT (8GB) | Nvidia GeForce RTX 2070 Super (8GB) | Nvidia GeForce RTX 3060 (8GB)

: AMD Radeon RX 5800 XT (8GB) |AMD Radeom RX 600 XT (8GB) | Nvidia GeForce RTX 2070 Super (8GB) | Nvidia GeForce RTX 3060 (8GB) RAM : 16 GB

: 16 GB Spazio Necessario: 100 GB SSD

Proseguiamo con i requisiti Performance (60fps, 1440p, High Settings):

Sistema Operativo : Windows 10 64-bit versione 1909 o successiva

: Windows 10 64-bit versione 1909 o successiva CPU : AMD Ryzen 5 5600X | Intel Core i7-9700K

: AMD Ryzen 5 5600X | Intel Core i7-9700K GPU : AMD Radeon RX 6750 XT | Nvidia GeForce RTX 2080 Ti

: AMD Radeon RX 6750 XT | Nvidia GeForce RTX 2080 Ti RAM : 32 GB

: 32 GB Spazio Necessario: 100 GB SSD

Infine, terminiamo con i requisiti Ultra (60fps, 4K, Ultra Settings):

Sistema Operativo : Windows 10 64-bit versione 1909 o successiva

: Windows 10 64-bit versione 1909 o successiva CPU : AMD Ryzen 9 5900X | Intel Core i5-12600K

: AMD Ryzen 9 5900X | Intel Core i5-12600K GPU : AMD RX 7900XT (FSR Quality) | Nvidia GeForce RTX 4080

: AMD RX 7900XT (FSR Quality) | Nvidia GeForce RTX 4080 RAM : 32 GB

: 32 GB Spazio Necessario: 100 GB SSD

E queste erano tutte le specifiche e i requisiti minimi e raccomandati della versione PC di The Last of Us Part I. Fateci sapere se acquisterete il porting qui sotto nei commenti, noi continueremo a tenervi aggiornati con tutte le news, le guide e le recensioni a tema videoludico e tech! E se siete interessati a chiavi di gioco a prezzi vantaggiosi, vi consigliamo di dare un’occhiata al catalogo di Kinguin!