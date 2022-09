PS Plus: i giochi gratis di ottobre

Anche per questo mese Sony vuole coccolare i suoi fedelissimi con i giochi gratis del servizio PS Plus, andiamo a vedere assieme quali sono

Siamo oramai verso la fine di un altro anno e la Sony sa molto bene come tenersi stretti i suoi fan più fedeli. Dopo i roboanti annunci del recente State of Play, già ampiamente trattato, ecco qui i giochi gratis di ottobre previsti per il servizio PS Plus. Andiamo a scoprirli assieme!

PS Plus: per un autunno pieno di giochi gratis

Partiamo dunque con il botto. Dal 4 fino al 31 ottobre il servizio di PS Plus si arricchirà di tre nuovi giochi gratis per un autunno decisamente “adrenalinico”. Si comincia dunque con le corse delle macchinine più pazze di sempre, ovvero Hot Wheels Unleashed, si prosegue con le mazzate tra supereroi su Injustice 2 e si finisce per sforacchiare nemici nello sparatutto indie Superhot (praticamente tra Matrix e Killer7).

Inoltre non va dimenticato che gli utenti abbonati hanno tempo fino al 3 ottobre, quindi fra pochissimo, per “riscattare” i titoli del mese precedente quali Grandblue Fantasy Versus, TOEM e Need for Speed Heat. Naturalmente tutte queste triplette di titolo saranno disponibili per gli abbonati a tutti i livelli (Essential, Extra e Premium) per un autunno all’insegna del gaming.

Ultimo ma non ultimo il fatto che la Sony, e chi sennò?, vuole ampliare ancora di più la gamma di titoli per gli abbonati Extra e Premium. Ovviamente per il momento non si sa ancora nulla, ma non dovrebbero mancare degli aggiornamenti a breve. Tenete dunque sempre accese le vostre PS4 e PS5 perché non si sa mai.

