Resident Evil: remake di Code Veronica e Zero in arrivo?

Dusk Golem rincara la dose: i remake di Resident Evil in lavorazione non riguarderebbero il primo capitolo, bensì Zero e Code Veronica

La credibilità di Dusk Golem è stata messa a dura prova di recente con le informazioni contestuali aggiunte ai suoi post da altri utenti, ma non per questo l’insider intende fare marcia indietro sui remake di Resident Evil: nello specifico, quelli in lavorazione riguarderebbero Code Veronica e Zero, prequel del primo capitolo nato su GameCube. La stessa Capcom ha confermato di voler dare una nuova mano di vernice ad altri titoli nella serie. I leak hanno alzato il tiro portando il totale di giochi simultaneamente in sviluppo a quota cinque, e Dusk Golem è stato(/a?) ben felice di silurare due possibili titoli. Il primo episodio non è nei piani, e lo stesso vale per il quinto capitolo nella saga horror.

I remake di Resident Evil Zero e Code Veronica

(4/4) a remake of Resident Evil Zero & Code Veronica in development right now. I’ve talked to many others behind the scenes about this at this point, it’s something I heard over a year ago, think it was going to get out whether I was the one to say it or not, & that’s about it. — AestheticGamer aka Dusk Golem (@AestheticGamer1) May 27, 2024

Come vedete nel tweet qui sopra, Dusk Golem parla espressamente di Code Veronica e Zero come possibili remake nella serie di Resident Evil. Il primo dei due, in particolar modo, è uno dei capitoli più amati della saga, complice il consenso quasi unanime da parte del fandom come “vero” terzo episodio a discapito di Nemesis. Sempre stando all’insider, il nono capitolo è stato internamente posticipato fino al tardo 2025 come primo periodo papabile, senza alcun reveal nei prossimi mesi. Per eventuali conferme dovremo purtroppo come sempre attendere, ma se Dusk Golem è attendibile i fan della serie avranno molto con cui tenersi occupati nell’attesa. Vi terremo informati in caso di cambiamenti.

