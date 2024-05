Omoda e Jaecoo: dove si acquistano le nuove auto?

I due nuovi brand del gruppo Chery, Omoda e Jaecoo, sono pronti a essere lanciati in Italia. Ma chi si occuperà della loro vendita?

Omoda e Jaecoo, due nuovi brand del gruppo Chery, sono pronti a farsi spazio nel mercato automobilistico italiano. La società, con il nome Omoda&Jaecoo, ha recentemente creato una capillare rete di vendita che copre tutto il territorio nazionale. Ciò segna un passo importante per l’affermazione dei loro veicoli. L’offerta non si concentra esclusivamente su modelli elettrici, ma include anche auto a benzina e ibride plug-in. La gamma di auto comprende diverse nuove uscite previste per il prossimo anno. Tra queste troviamo la Omoda 5, la Omoda E5 (entrambe disponibili dall’estate 2024), la Jaecoo 6, la Jaecoo J7 (autunno 2024) e la Jaecoo J8 (inverno 2024). A seguire, nel 2025, verrà lanciata la Omoda 7.

Gamma di veicoli Omoda e Jaecoo: dove acquistarli?

La Omoda 5 è un SUV/crossover del segmento C, con un prezzo di partenza previsto inferiore ai 30.000 euro. Per quanto riguarda la Jaecoo 6, è dotata di una batteria da 69,8 kWh che assicura un’autonomia di 470 km, con un’altezza da terra di 17 centimetri. Sul fronte dei SUV compatti, la Jaecoo J7 si distingue per il design massiccio, ideale per i terreni difficili. L’ammiraglia del gruppo, tuttavia, è la Jaecoo J8, lunga 4,82 metri e con una motorizzazione ibrida plug-in da 608 CV e 915 Nm.

La rete di vendita italiana è stata progettata per garantire un’eccellente esperienza d’acquisto e post-vendita. Secondo la nota stampa ufficiale, la collaborazione con rinomate società di dealer è stata una scelta strategica per assicurare un servizio di alta qualità ai clienti. L’esperienza e la professionalità dei partner sono ritenuti fondamentali per il successo del marchio in Italia. Tra le 28 società di dealer con cui Omoda&Jaecoo ha firmato accordi figurano nomi di prestigio come Ambrosi S.p.A., Autocity Lecce S.r.l., Autoserenissima 3.0 S.r.l. e molti altri. Questa rete consolidata permette ai clienti di accedere facilmente ai modelli Omoda e Jaecoo e di usufruire di un’assistenza post-vendita impeccabile.

