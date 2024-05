Dacia Sandero: il prezzo con gli incentivi auto 2024

La Dacia Sandero con alimentazione GPL è una delle auto preferite da noi italiani ed è una delle più acquistate. Ora però, con i nuovi incentivi auto 2024, il prezzo della Dacia Sandero scende ancor di più e diventa più accessibile

La Dacia è una delle aziende più apprezzate dal nostro popolo italiano, non solo per il suo prezzo davvero basso, ma anche (e soprattutto) per i bassi consumi di GPL. La Dacia Sandero ha già un prezzo di base molto buono e accessibile a tutti, ma in più c’è da considerare proprio la sua alimentazione a GPL che rende i viaggi meno costosi e più tranquilli, senza dover pensare troppo a fare rifornimento alla stazione di servizio più vicina. La cosa tra l’altro persisterà, confermato dallo stesso Ministro dei Trasporti Matteo Salvini, quindi potremo continuare a guidare tranquilli per le strade senza spendere troppo. Ma le sorprese non finiscono qui. Gli incentivi auto 2024 ci ricordano che la Dacia è una delle migliori aziende in fattore di qualità/prezzo perché grazie a essi il prezzo sulla Dacia Sandero si abbassa ancora di più.

Dacia Sandero Streetway, prezzo con e senza incentivi

Già di base la Dacia Sandero Streetway, la versione più gettonata e più amata dagli italiani, parte con un prezzo base di soli 14.750 euro, senza incentivi o finanziamento. Inoltre con l’allestimento essential, l’azienda ci offre l’auto con cerchi in acciaio da 15″, selleria specifica essential, computer di bordo con schermo tft da 3,5”, media control, intelligent speed assistance (isa), fari full led pure vision, lane departure warning (avviso superamento linea) con lane keep assist, rilevatore stanchezza conducente, predisposizione alcolock / alcol interlock, accensione automatica fari e sensori pioggia,cruise control e sensori di parcheggio posteriori. Con gli incentivi auto però si può arrivare addirittura a spendere soli 13.250 euro, un prezzo ancora più conveniente.

Che ne pensate? Il nuovo prezzo vi spingerebbe ad acquistarla? Ditecelo con un commento qui sotto e continuate a seguirci su tuttotek.it per altre news dal mondo dei motori e molto altro.