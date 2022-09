Mario Kart 8 Deluxe: guida a piste e tracciati (parte 9, Trofeo Uovo)

Nato come DLC e presente di default in Mario Kart 8 Deluxe, il Trofeo Uovo è il primo campionato “extra”: ecco la guida a piste e tracciati

Mentre si aspetta il nono episodio della saga baffo-motoristica, è giunto il momento di affrontare la nona coppa: la guida a piste e tracciati di Mario Kart 8 Deluxe parlerà oggi del Trofeo Uovo. Ed è qui che il gioco inizia a mescolare il vecchio e il nuovo, amalgamando idee nuove a circuiti che i fan hanno richiesto a gran voce. Oggi vedremo GCN Circuito di Yoshi, Arena Excitebike, Muraglia del Drago e Mute City. Ebbene sì: il quarto circuito è anche il primo modo con cui, purtroppo, la Grande N ha sepolto F-Zero sotto il franchise a quattro ruote più lucrativo. Pochi sentimentalismi, però: c’è tanto di cui parlare!

GCN Circuito di Yoshi

Potremmo barare, ma in realtà andremo più nel dettaglio: se proprio volete la versione breve, di tutte le piste di Mario Kart 8 Deluxe (o, in generale, di tutti i tracciati della serie in toto), quello che vedremo in questa parte della guida è l’unico a ricalcare la silhouette di un personaggio. Se sapete che forma ha uno Yoshi visto di profilo, dunque, saprete già cosa aspettarvi da GCN Circuito di Yoshi. Tuttavia, il dovere di cronaca chiama… e noi siamo qui per rispondere!

Il traguardo si trova sulla “suola” dell’ipotetico Yoshi. Dopo le prime due curve, potrete tagliare un tornante se passate sotto la cascata con un fungo. Per il resto, aspettatevi solo tante curve da seguire con precisione chirurgica. Dove si trova la “nuca”, poi, vi aspettano tante Piante Piranha quanti sono i possibili tagli sullo sterrato che un fungo vi può concedere. A parte una piccola rampa sulla curva successiva, però, non abbiamo davvero altro da segnalare. Valutazione: E pur con il poco che abbiamo da dire, ci troviamo comunque un piccolo gioiello tra le mani. 9,5/10.

Arena Excitebike – guida a piste e tracciati di Mario Kart 8 Deluxe

In realtà non è solo F-Zero a rivivere “solo” tra le piste e i tracciati di Mario Kart 8 Deluxe: anche il classico Excitebike sopravvive in questa guida sotto il nome di Arena Excitebike. E se è eccitazione al volante ciò che cercate, allora fidatevi: questa “bike” è qui per “excite”-are tutti quanti voi.

In modo simile a un’altra pista di cui parleremo tra due puntate, anche in questo caso si tratta di due rettilinei seguiti da una curva ciascuno. I rettilinei sono più lunghi di quanto visto in Baby Park, ma anche le infrastrutture sono decisamente più elaborate. Nello specifico, fanghiglia e rampe sono generate casualmente. Starà a voi improvvisare. Sì, forse è qui che stiamo veramente “barando”, ma non siamo noi a fare le regole! Valutazione: Un tracciato divertente che, seppur con uno stratagemma (mirato a ricreare l’effetto dell’editor nel gioco originale), riesce nell’intento di restare sempre giovane. 8,5/10.

Muraglia del Drago – guida a piste e tracciati di Mario Kart 8 Deluxe

Se aveste mai pensato che Buzzodrago da Super Mario Galaxy 2 meritasse un suo circuito… sareste i primi, se proprio dobbiamo essere sinceri. Tuttavia, l’enorme statua di Buzzodrago su cui si svolgono le gare di Muraglia del Drago presenta un paio di insidie. Vediamo di parlarne come si deve.

La sezione antigravità all’interno della statua, in realtà, è solo un po’ stretta. Dovrete piuttosto stare attenti a ciò che vi attende all’uscita, visto l’alto numero di curve prive di protezione ai lati. Diverse di esse però offrono dello sterrato nella parte interna: sapete già cosa fare se avete dei funghi. La sezione da cui potrete avvistare il traguardo sopra di voi offre una discesa molto generosa con i salti: è il momento giusto per effettuare delle acrobazie! Dopo un’ultima grande curva, la pista si attorciglierà quanto basta per riportarvi al suddetto traguardo. Valutazione: Tematicamente parlando, il riferimento all’iconografia orientale e alla figura dell’uroboro (“il serpente che si mangia la coda”) si poteva esplorare di più. Ne rimane solo una pista comunque divertente, sebbene lontana dalle vette creative della serie. 7,5/10.

Mute City

Come avete visto nell’ottava puntata della nostra guida alle arene di Super Smash Bros. Ultimate, già dovreste sapere a grandi linee cosa sia Mute City. La sua incarnazione in questo gioco offre dei cenni a Smash, come un cartellone su cui Captain Falcon ci invita a “mostrargli le mosse”… un modo come un altro, insomma, per ricordarci che l’eredità di F-Zero campa ormai solo di cameo. Per un’esperienza da F-Zero autentica, giocate questa pista a 200cc!

Tenendo fede alla serie di provenienza, Mute City è composta unicamente da sezioni antigravità e brulica di pedane turbo. Le monete non si raccolgono sulla pista, bensì sulle scie azzurro-violacee ai lati. Dopo diversi slanci rompicollo, il tornante in cima alla minimappa offrirà una possibilità di tagliarlo se avete con voi un fungo. La curva dopo il rettilineo conclusivo precederà una rampa sull’ultima discesa; non solo le curve sottostanti possono essere tagliate con dei funghi, ma se ne avete uno vi conviene usarlo appena prima della rampa. La pista, con la piena consapevolezza dei level designer, è troppo veloce per darvi il tempo di accorgervene, ma in realtà esiste un taglio poco prima della rampa. La vostra ricompensa vi permetterà di anticipare gli altri piloti di un paio di secondi buoni, se giocate bene le vostre carte! Valutazione: Veder rivivere F-Zero farebbe venire i lacrimoni a chiunque, ma questo tracciato riesce nella non facile impresa di amalgamare l’essenza di un’intera serie riadattandola al contesto di Mario Kart. Se non avete Nintendo Switch Online né altre console della Grande N, potrebbe essere questo il vostro unico accesso all’immaginario cyberpunk della serie. Ed esistono compromessi ben peggiori. 9/10.

