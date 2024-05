Lupin III – La pietra della Saggezza arriva al cinema in versione restaurata

Nexo Digital, in collaborazione con Yamato Video, porterà nelle sale dei cinema italiani il primo lungometraggio dedicato al ladro gentiluomo: Lupin III – La pietra della Saggezza torna in versione restaurata in 4K, scopriamo tutti i dettagli in questo articolo dedicato

Continua la rassegna Anime al Cinema, creata da Nexo Digital in collaborazione con Yamato Video, che porta nelle sale dei cinema italiani le grandi pellicole del passato più prossimo, ma anche di quello remoto, delle grandi produzioni giapponesi. E in occasione del 45esimo anniversario del primo anime realizzato con la tecnica “Animevision”, formato widescreen che segnò una nuova era per l’animazione, il 24, 25 e 26 giugno si terrà un evento speciale in una lista di sale selezionate e che saranno presto disponibili su nexodigital.it. Cosa verrà trasmesso? Un grande classico: Lupin III – La pietra della Saggezza.

Lupin III – La pietra della Saggezza arriva al cinema in 4K

Uscito in Giappone nell’ormai lontanissimo 1978, diretto da Soji Yoshikawa e sceneggiato da Monkey Punch, Atsushi Yamatoya e Soji Yoshikawa, Lupin III – La pietra della Saggezza è il primo lungometraggio dedicato al ladro gentiluomo che tutti abbiamo imparato ad amare poi nel corso dei decenni. La pellicola tornerà al cinema in versione restaurata in 4K, con il doppiaggio storico della versione italiana del 1979 e con la sigla originale “Planet O”. Scritta da Norbert Cohen e composta da Farouk Safi e Sharon Woods, cantata in inglese da Daisy Daze and the Bumble Bees, “Planet O” fu utilizzata come sigla d’apertura e chiusura fino al 1987, poi come sigla di chiusura dal 2004.

Lupin III – La pietra della Saggezza inizia con l’ispettore Zenigata informato dell’esecuzione del suo acerrimo nemico, Lupin III. Nel frattempo, anche Lupin viene a sapere della notizia. Quando entrambi si recano in Transilvania per indagare, scoprono che il defunto è un sosia perfetto di Lupin. La storia si sposta poi in Egitto, dove Lupin ruba una misteriosa pietra dalla piramide di un faraone, la Pietra del Saggio, e la porta con sé in Giappone.

E voi, andrete a vedere Lupin III – La pietra della Saggezza al cinema? Fatecelo sapere qua sotto nei commenti e restate sintonizzati con noi di tuttotek.it per tutte le news sul mondo del cinema e delle serie TV! Se siete appassionati di Anime, vi rimandiamo alla nostra rubrica settimanale, Anime Breakfast!

