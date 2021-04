Migliori videogiochi di breve durata | Aprile 2021

Se siete tra quei videogiocatori che non riescono mai a finire un titolo troppo lungo per mancanza di tempo, questa guida sui 15 migliori videogiochi di breve durata fa al caso vostro

Non si può negare che spesso i videogiochi siano fin troppo lunghi. Da questo punto di vista, giochi di breve durata sono l’alternativa migliore per chi ha poco tempo. Dopotutto, alcuni RPG necessitano di più di 50 ore soltanto per completare la trama principale, senza considerare la lista infinita di missioni secondarie, la caccia infinita ai collezionabili, e tutte le run necessarie per sboccare quell’ultimo trofeo o il finale alternativo. Questi giochi di breve durata, al contrario, rispettano i nostri tempi e non ci fanno perdere tempo con cut-scenes, filler lunghissimi e schermate di caricamento senza fine.

Qui di seguito abbiamo preparato una guida sui migliori giochi che possono essere completati in una singola sessione, sia questa di un’ora oppure di sei (e non negate di non aver mai giocato per più di sei ore di fila). E non aspettatevi una noiosissima lista di indie sconosciuti e mal realizzati; al contrario, qui potrete trovare titoli action, platform iconici, critiche alla società moderna e persino una voragine gigante mangia-spazzatura.

Iniziamo con What Remains of Edith Finch

Piattaforma: PlayStation 4, Xbox One, PC.

Il gioco in breve: un walking simulator interattivo in cui dovremo indagare sulle misteriose sparizioni dei membri della famiglia Finch.

Durata media: tre ore.

Pur essendo di breve durata, What Remains of Edith Finch presenta una profondità e ricchezza di emozioni che colpiscono più di molti altri titoli di durata maggiore che sono stati rilasciati nel 2017. Il team di sviluppo Giant Sparrow ha creato una serie di “vignette” simili ad un’antologia di racconti, in cui ogni episodio differisce per la varietà di gameplay, ma tutti i capitoli trattano con affetto tematiche come l’infanzia, la famiglia e l’amicizia, toccando più di una volta il cuore e facendo sfuggire qualche lacrima anche ai meno teneri. Inoltre il titolo è il vincitore dei BAFTA del 2018.

The Stanley Parable – Migliori videogiochi di breve durata

Piattaforma: PC.

Il gioco in breve: una parodia del video game storytelling + un tizio di nome Stanley.

Durata media: due ore.

Questo titolo, sviluppato da Galactic Cafe per PC inizialmente sotto forma di mod per Half-Life 2, esplora la natura del videogioco stesso. Nonostante possa sembrare impegnativo e poco avvincente, chiunque ci abbia giocato ha adorato la vena satirica con cui il gioco rompe la quarta parete. È un gioco fastidiosamente intelligente e arguto, che emette importanti sentenze riguardo alla vita, l’universo e molti altri argomenti degni di nota.

Gone Home – Migliori videogiochi di breve durata

Piattaforma: PC, PS4, Xbox One.

Il gioco in breve: un videogioco interattivo in prima persona con elementi puzzle e una componente drammatica.

Durata media: due ore.

7 giugno 1995. Ore 1:15. Torni a casa dopo aver viaggiato all’estero per un anno. Ti aspetti che la famiglia ti dia il benvenuto, ma la casa è vuota. Dove sono tutti? E cosa è successo? Accompagna una giovane alla ricerca dei propri cari in una storia che sviluppa in dettagli ricchi e sfumati le difficoltà che una famiglia incontra nel gestire l’incertezza, i patemi e i cambiamenti, accompagnando i giocatori con una storia intensa, emozionante e profonda.

The Unfinished Swan – Migliori videogiochi di breve durata

Piattaforma: PS4, PS3, PS Vita

Il gioco in breve: un’avventura puzzle in cui è necessario farsi strada dipingendo.

Durata media: tre ore

Accompagna un giovane orfano di nome Monroe in un mondo severo, splendido e assolutamente indimenticabile. Guidato da un cigno fuggito, questo strano regno è popolato da creature bizzarre. Inizia la tua avventura straordinaria in uno spazio completamente bianco e spargi inchiostro nell’ambiente per rivelare il mondo incantato che ti circonda.

Grow Up – Migliori videogiochi di breve durata

Piattaforma: PS4, Xbox One, PC.

Il gioco in breve: platform indie accattivante che racconta il viaggio verso la luna di BUD, un simpatico ma strambo robot.

Durata media: quattro ore.

Accetta la sfida: cammina, vola, rotola, rimbalza e cavalca in una meravigliosa avventura su un pianeta sconosciuto!

Durante un’esplorazione della galassia, l’astronave di BUD, la MOM, finisce in pezzi. Esatto: MOM è dappertutto. Il posizionamento di quella luna è stato sconsiderato: ora le parti dell’astronave sono sparpagliate su un pianeta alieno così ricco di flora e fauna da far girare la testa anche al miglior giardiniere galattico.

Pikuniku – Migliori videogiochi di breve durata

Piattaforma: PC, Nintendo Switch.

Il gioco in breve: un puzzle adventure dai toni surreali in cui è possibile impersonare uno strano puntino rosso con le gambe.

Durata media: quattro ore.

Pikuniku è un’avventura esplorativa con rompicapi assurdamente meravigliosa, ambientata in un mondo dove non tutto è idilliaco come sembra. Aiuta singolari personaggi a risolvere i loro problemi e scatena un’allegra, piccola rivoluzione in questo incantevole mondo distopico!

Abzû – Migliori videogiochi di breve durata

Piattaforma: PS4, Xbox One, PC.

Il gioco in breve: una mistica esplorazione sottomarina.

Durata media: tre ore.

Abzû è una bellissima avventura sottomarina che evoca il sogno dell’immersione subacquea in un mondo misterioso inondato di colori e di vita. Avventurati a tuo rischio nelle profondità oceaniche, ma fai attenzione, perché più ti allontanerai dalla superficie, più pericoli troverai sul fondo dell’oceano. Tuffati in paradisi subacquei e fantastiche ambientazioni sia da punto di vista dell’estetica sia per l’immersività del gameplay.

Proseguiamo con Firewatch

Piattaforma: PS4, Xbox One, PC.

Il gioco in breve: Un gioco di mistero per singolo giocatore in prima persona ambientato nelle lande selvagge del Wyoming.

Durata media: quattro ore.

È l’anno 1989. Sei un uomo chiamato Henry che ha abbandonato una vita incasinata per lavorare come guardaboschi nel selvaggio Wyoming. Arroccato sulla vetta di una montagna, hai l’incarico di avvistare il fumo e proteggere la natura selvaggia. Ma quando un qualcosa di strano ti trascina fuori dalla torre di avvistamento e dentro quel mondo, ti troverai ad esplorare il selvaggio e sconosciuto ambiente circostante, dovendo affrontare quesiti e fare scelte che potrebbero costruire o distruggere l’unica relazione significativa che ti è rimasta.

Inside – Migliori videogiochi di breve durata

Piattaforma: PS4, Xbox One, PC.

Il gioco in breve: Solo e spaventato, un ragazzo si ritrova suo malgrado al centro di un progetto oscuro.

Durata media: due ore.

Un platform in 2D talmente enigmatico e intrigante che vi catturerà al punto da pensarci mesi dopo averlo completato. È difficile stabilire quale siano i temi esatti di Inside. Industrializzazione? Critica alla società? Controllo? In ogni caso il gioco è capace di catturare le persone con i suoi simboli e significati, e una volta decifrato il messaggio nascosto, si capisce di avere davanti un piccolo capolavoro.

Superhot – Migliori videogiochi di breve durata

Piattaforma: PS4, Xbox One, PC, PS VR.

Il gioco in breve: uno sparatutto in prima persona in cui il tempo si muove solo quando ti muovi tu.

Durata media: due ore.

Superhot è lo sparatutto in prima persona che cancella il confine tra cauta strategia e massacro sfrenato, nel quale il tempo si muove solo quando ti muovi tu. Niente barre di salute rigeneranti. Niente munizioni piazzate dove serve. Ci sei solo tu, in inferiorità numerica, che afferri le armi cadute ai nemici per sparare, tagliare e muoverti attraverso un uragano di proiettili in slow motion.​

Non poteva mancare Metal Gear Solid 5: Ground Zeroes

Piattaforma: PS4, Xbox One, PS3, Xbox 360, PC.

Il gioco in breve: Snake è tornato, pronto ad infiltrarsi in una base a Cuba per salvare i suoi amici.

Durata media: quattro ore.

Quando è uscito, Ground Zero ha creato parecchio scalpore tra i fan della serie, che giudicavano il prezzo di vendita eccessivo per quella che era sostanzialmente una beta rilasciata in vista di The Phantom Pain. Nonostante la durata del gioco sia una delle sue maggiori critiche, il titolo ha ricevuto giudizi positivi ed è perfetto per introdurre la serie e le sue meccaniche a chi non ha mai giocato i vari capitoli.

Journey – Migliori videogiochi di breve durata

Piattaforma: PS4, PS3.

Il gioco in breve: un viaggio incredibile attraverso un deserto scintillante.

Durata media: due ore.

Esplora vasti deserti e rovine primitive in una missione emozionante alla ricerca dei segreti perduti di una civiltà dimenticata. Vivi il peso di ogni passo guidando il tuo nomade senza nome in una ricerca emozionante per terre desolate e selvagge, al fine di raggiungere la vetta di una montagna proibita all’orizzonte. Alle prese con venti fortissimi e con un caldo torrido, ricorri a un’antica magia per solcare i cieli e scoprire un mondo misterioso, da solo o insieme a uno sconosciuto incontrato strada facendo.

Limbo – Migliori videogiochi di breve durata

Piattaforma: PS4, Xbox One, PS3, Xbox 360, PC.

Il gioco in breve: un platform a scorrimento dai toni inquietanti e surreali.

Durata media: due ore.

Fratello maggiore di Inside (di cui vi abbiamo parlato cui sopra), Limbo è un platform 2D che riesce a catturare grazie alla sua atmosfera oppressive e cupa e alla mancanza totale di suono. Nel corso del gioco non sentiremo nessun tipo di musica o effetto sonoro se non il suono di un piccolo bambino che si avventura nel Limbo alla ricerca della sorella. Limbo è un piccolo capolavoro, un’avventura videoludica che lascia il segno.

A Way Out – Migliori videogiochi di breve durata

Piattaforma: PS4, Xbox One, PC.

Il gioco in breve: un gioco in modalità cooperativa split screen. Si, avrete bisogno di un altro essere umano per completare questo titolo, sia esso online o seduto sul vostro divano.

Durata media: sei ore.

A Way Out è il titolo che richiede più tempo per essere completato in questa guida, ma vale la pena trascorrere una serata in compagnia di un amico per godersi l’avventura. A Way Out usa lo split screen come nessun altro titolo, giocando con una visuale che solitamente non è altro che un fastidio o un male necessario per far fronte al multiplayer locale. I due giocatori impersoneranno due fratelli, Vincent e Leo, in fuga dal carcere e affrontare le loro mille peripezie. La fuga non è altro che una serie di puzzle e minigiochi ben realizzati, mentre la trama riesce a toccare e commuovere chiunque lo stia guardando.

Ultimo consiglio: accertatevi che il vostro compagno di avventure non abbia problemi a sopportare sessioni di gioco piuttosto lunghe, e rimanete idratati!

Donut County – Migliori videogiochi di breve durata

Piattaforma: PS4, Xbox One, PC, Nintendo Switch.

Il gioco in breve: un procione si è impadronito della città tramite una gigantesca buca ingurgita- spazzatura telecomandata. Sul serio.

Durata media: due ore.

Se non siamo riusciti a convincervi soltanto con la descrizione, lasciatevi spiegare meglio in cosa consiste il gioco: due ore di teneri personaggi, animaletti carini, umorismo tipico dei millenial e la soddisfazione di poter inghiottire una città intera. Donut County non è esattamente la cittadina più vivace o stimolante da visitare, ma essere un procione che divora qualsiasi essere, oggetti e spazzatura, è più soddisfacente di quanto possa sembrare, e la scrittura umoristica di Ben Esposito è a dir poco geniale. I più colti potrebbero anche apprezzare la critica alla società e alle nuove generazioni, ma Donut Conty fa il suo lavoro anche da solo.

The Low Road – Migliori videogiochi di breve durata

Piattaforma: PC, Nintendo Switch.

Il gioco in breve: una spia fresca di accademia di spionaggio deve affrontare la più triste delle realtà: nessuno può sfuggire al lavoro d’ufficio.

Durata media: cinque ore al massimo.

Noomi Kovacs non vede l’ora di lanciarsi in azione, disinnescare bombe e sabotare malvagie organizzazioni criminali. Purtroppo la vita da agente segreto al giorno d’oggi non regge le sue aspettative, e la nostra novellina finisce a lavorare per un’azienda automobilistica. Determinata a non passare la propria carriera a compilare scartoffie, Noomi riesce ad ottenere il permesso di lavorare sul campo e si ritroverà in qualcosa di più complesso di quanto potesse sperare. The Low Road è un’avventura punta e clicca che aggiunge umorismo e sarcasmo a un genere solitamente molto dark.

Hidden Agenda – Migliori videogiochi di breve durata

Piattaforma: PlayStation 4 (Gamma PlayLink).

Il gioco in breve: un film interattivo in qui dovremmo scoprire le nostre doti da detective.

Durata media: due ore al massimo.

Perfetto per passare una serata in compagnia di amici (ma giocabile anche da soli), Hidden Agenda è un avventura investigativa ad opera dei Supermassive Games. I giocatori dovranno dare la caccia per trovare il famigerato criminale “Trapper”. Utilizzando lo smartphone o il tablet come un controller, i giocatori dovranno portare a termine interrogatori, esaminare le prove o ricevere messaggi privati e obiettivi segreti per risolvere il mistero o mettere in difficoltà gli avversari. Possiamo veramente fidarci degli amici o questi saranno pronti ad ostacolare la giustizia?

Chiudiamo con Last Day of June

Piattaforma: Microsoft Windows, PlayStation 4 e Nintendo Switch

Il gioco in breve: un’avventura interattiva commuovente dal forte valore artistico

Durata media: tre ore circa

Realizzato dal team italiano Ovosonico, Last Day of June ci catapulta nella tenerissima storia d’amore di Carl e June. In poco tempo, però, ci rendiamo conto che le cose non sempre possono andare per il meglio, e una tranquilla giornata sul lago si trasforma in una tragedia. Cosa saresti disposto a sacrificare per salvare la persona che ami?

Buon divertimento a pillole!

Tanto divertimento concentrato in poco tempo! Non vi resta che scegliere da dove iniziare.