CoD Black Ops 6: ecco il primo teaser trailer, “Open your eyes”

Activision ci chiede di aprire gli occhi: abbiamo un primo, criptico teaser trailer per CoD Black Ops 6 di cui parlare in vista del Direct

Il marketing per CoD Black Ops 6 ha ufficialmente aperto i battenti prima della conferma delle piattaforme, e stando al teaser trailer per il gioco l’approccio sarà criptico (e di conseguenza virale). Il prossimo Call of Duty evita infatti di mostrarsi in toto durante il video, dando priorità al contesto storico che fa da cornice narrativa al titolo. I rumor in tal senso hanno giocato su ogni possibile conflitto di recente memoria, da Saddam Hussein come antagonista principale all’attentato dell’11 settembre. Il primo dei due, a conti fatti, fa pure capolino nel delirante minuto e venti di materiale. Lo scopo del montaggio è quello di manipolare affermazioni decontestualizzate per alludere alla verità, nello specifico lo slogan “the truth lies”, doppio senso voluto su “la verità giace/mente” (ndt).

Il teaser trailer di CoD Black Ops 6

Stando ad Activision, il teaser trailer qui sopra include “messaggi criptici” su CoD Black Ops 6. Il tutto rievoca alla grande il connubio esplosivo tra il placido sogno americano nell’era di Bill Clinton (a sua volta nel video) e l’inquietudine suscitata dalla Guerra del Golfo, per l’ennesima campagna marketing a colpo sicuro da parte dell’attuale ala di Microsoft. Quest’ultima presenterà infatti il gioco in un Direct dedicato domenica 9 giugno in serata, subito dopo l’Xbox Games Showcase. Sarà allora che, dopo questo tuffo nel passato, potremo finalmente passare alla “ciccia” dello sparatutto militaristico: il gameplay. Fino ad allora, non potremo far altro che pazientare cercando di porci quante meno domande possibile.

