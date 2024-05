Mazda Italia: adesso con i nuovi incentivi statali lo sconto aumenta

Con i nuovi incentivi statali, Mazda Italia potrà proporre diversi modelli di auto con la possibilità di un notevole risparmio

Mazda Italia ha recentemente annunciato massicci sconti grazie ai nuovi incentivi statali. Questi vantaggi si sommano a quelli offerti dalla casa automobilistica, portando il totale fino a 18.520 euro. Sei modelli sono idonei per questi incentivi, tra cui è il contributo alla rottamazione di veicoli Euro 5. La Mazda2, disponibile sia in versione benzina che Mild Hybrid, rientra i questi doppi incentivi. Con la rottamazione di un veicolo Euro 0, 1 o 2, il prezzo di listino scende a partire da 17.600 euro. La stessa opportunità viene proposta per la Mazda3, il cui prezzo iniziale con rottamazione è di 21.500 euro. Stessa cosa per il crossover ibrido CX-30, disponibile a 21.800 euro. Questa gamma abbina il design minimalista a tecnologie all’avanguardia, come i motori e-Skyactiv X, noti per la loro affidabilità e basso consumo.

Nuove opportunità di risparmio con Mazda Italia

L’azienda inserisce anche i crossover elettrici MX-30 e MX-30 R-EV nei nuovi incentivi. La MX-30 è una full electric con prezzo di partenza di 20.000 euro, mentre la versione R-EV con range extender parte da 26.000 euro. Entrambe le versioni usufruiscono del bonus rottamazione per veicoli Euro 0, 1 e 2, grazie alle loro basse emissioni di CO2. Un’altra interessante aggiunta alla lista è il SUV di lusso Mazda CX-60, disponibile per la prima volta con i doppi incentivi.

La versione ibrida plug-in da 327 cavalli, con emissioni ridotte, può arrivare allo sconto fino a 14.750 euro con la rottamazione di veicoli fino a Euro 2. La CX-60 è anche proposta in versioni diesel, con potenze di 200 e 249 cavalli e trazione integrale 4WD. Questi incentivi saranno disponibili fino a esaurimento dei fondi stanziati. Per maggiori dettagli e informazioni aggiornate, è consigliabile consultare il sito del Ministero dello Sviluppo Economico. Grazie ai vantaggi offerti, Mazda Italia conferma il suo impegno nel rendere l’innovazione accessibile a un pubblico più ampio.

