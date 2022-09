PS Plus: ecco tutti i giochi gratis in arrivo il 20 settembre

Il servizio in abbonamento di Sony scalda subjto l’atmosfera autunnale con tanti giochi gratis: ecco le novità di PS Plus del 20 settembre

Se aspettaste il 20 settembre per altri motivi ne saremmo indubbiamente lusingati, ma stavolta siamo qui per parlare dei giochi gratis previsti a fine mese per gli abbonati di PS Plus. E stavolta è il caso di dire “piatto ricco, mi ci ficco”. Già sappiamo che il 6 settembre arriveranno dei titoli gratuiti per gli iscritti al servizio di base. Ora, però, i cataloghi Extra e Premium alzano il tiro, partendo da tre piccoli perle per PS5. Parliamo di Alex Kidd in Miracle World DX, di Deathloop e di Monster Energy Supercross: The Official Videogame 5.

I giochi gratis di PS Plus Premium/Extra del 20 settembre

Già con Deathloop tra i giochi gratis penseremmo che il piatto forte di PS Plus sia arrivato al tavolo, ma aspettate di vedere le altre portate previste il 20 settembre. Gli altri due titoli sono infatti previsti anche per gli utenti PS4, ma ad allungare la lista abbiamo anche altre squisitezze. L’elenco include Spiritfarer: Farewell Edition, Chicory: A Colorful Tale e Dragon Ball Xenoverse 2. Dal canto suo, Ubisoft ha messo da parte una selezione di software per gli abbonati. La lista è generosa anche qui, con Assassin’s Creed Origins, Rabbids Invasion: The Interactive TV Show, Rayman Legends, Scott Pilgrim vs. The World: The Game – Complete Edition e Watch Dogs 2.

È stata rivelata la lista dei giochi mensili e del catalogo giochi di PlayStation Plus per il mese di settembre. Tra i titoli di spicco troviamo Need for Speed Heat, Toem, Deathloop e Assassin’s Creed Origins.

Scoprite la lista completa qui: https://t.co/vclt8AKrFM pic.twitter.com/aC1Fyj2J88 — PlayStation Italia (@PlayStationIT) August 31, 2022

In quanto ai Classici, esclusivi ai soli membri Premium, per i palati più versatili c’è di che gioire. Parliamo infatti di Syphon Filter 2 tra i titoli PS1, per fare un esempio. Se lo streaming via cloud fa per voi, poi, aspettatevi tre perle PS3 di tutto rispetto: alludiamo a Bentley’s Hackpack, a The Sly Collection e a Sly Cooper: Thieves in Time. Dulcis in fundo, la bistrattata PSP torna sotto le luci della ribalta con Kingdom of Paradise e Toy Story 3. L’attesa è ancora (molto relativamente) lunga, ma sulla salivazione non abbiamo alcun dubbio: conviene iniziare già da ora a sgranocchiare i grissini!

