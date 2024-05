Tramite comunicato stampa, Eagle Pictures ha svelato tutte le novità in uscita home video di giugno 2024: scopriamo insieme tutti i dettagli in questo articolo dedicato

Siamo ormai arrivati all’inizio della stagione estiva e il cinema attuale ci sta regalando grandi pellicole arrivate o in arrivo nelle nostre sale, uno fra tutti Furiosa: A Mad Max Saga, di cui abbiamo anche scritto una corposa recensione che potete trovare cliccando qui. Nel mentre, Eagle Pictures si prepara a rimpinguare il nostro catalogo di uscite in home video: vediamo insieme, in questo articolo dedicato, quali saranno le uscite più interessanti di giugno 2024.

Emma e il giaguaro nero | Eagle Pictures: le uscite in Home Video di Giugno 2024!

Emma e il giaguaro nero è un film d’avventura per famiglie, diretto da Gilles de Maistre, che affronta temi sociali e ambientalisti. La protagonista, Emma, è un’adolescente cresciuta in Amazzonia con i suoi genitori ambientalisti. Dopo la morte della madre, si trasferisce a New York con il padre. Tuttavia, quando scopre che il giaguaro nero con cui è cresciuta è in pericolo a causa dei bracconieri, decide di tornare in Amazzonia per salvarlo. Il film ha avuto un grande successo al Box Office e si distingue per l’interazione realistica tra gli attori e gli animali selvaggi. Le giovani attrici hanno trascorso un anno in una fase di imprinting per familiarizzare con i giaguari che appaiono nel film, garantendo così una rappresentazione autentica e toccante del legame tra umani e animali.

Estranei | Eagle Pictures: le uscite in Home Video di Giugno 2024!

Tratto dal romanzo omonimo di Taichi Yamada, Estranei, diretto da Andrew Haigh, esplora con delicatezza i temi del passato e dei rimpianti. Il protagonista, Adam, interpretato da Andrew Scott, vive in un condominio quasi vuoto nella Londra contemporanea. Una notte, ha un incontro casuale con un misterioso vicino di casa, Harry, interpretato da Paul Mescal, che interrompe la monotonia della sua vita quotidiana. Mentre tra i due si sviluppa una relazione, Adam è sempre più ossessionato dai ricordi del passato. Si ritrova attratto verso la periferia dove è cresciuto e verso la sua casa d’infanzia, dove i suoi genitori (interpretati da Claire Foy e Jamie Bell) sembrano vivere come se non fossero mai morti, 30 anni prima. Il film ha ricevuto numerosi riconoscimenti, tra cui 7 British Independent Film Awards nel 2023.

Imaginary | Eagle Pictures: le uscite in Home Video di Giugno 2024!

Disponibile in DVD, Blu-ray e 4K, questo horror targato Blumhouse diretto da Jeff Wadlow racconta la storia inquietante di una famiglia e di un giocattolo sinistro. Jessica, interpretata da DeWanda Wise, torna a vivere con la sua famiglia nella casa dov’è cresciuta. La figliastra Alice, esplorando la cantina, trova un vecchio orsacchiotto di peluche di nome Teddy. Fin da subito, Alice sviluppa un attaccamento inquietante a Teddy, che da inizialmente giocoso diventa sempre più sinistro. Quando il comportamento di Alice diventa allarmante, Jessica si rende conto che Teddy è molto più di un semplice giocattolo. Il film, diretto da Jeff Wadlow, già noto per “Obbligo o verità” e “Nickname: Enigmista”, promette di tenere gli spettatori con il fiato sospeso.

Un altro Ferragosto | Eagle Pictures: le uscite in Home Video di Giugno 2024!

Disponibile in DVD e Blu-ray, questo film di Paolo Virzì è il seguito dell’acclamato “Ferie d’Agosto” del 1996. La storia segue Altiero Molino, un ventiseienne imprenditore digitale, che torna a Ventotene col marito fotomodello per radunare i vecchi amici intorno al padre malato e offrirgli un’ultima vacanza. Inaspettatamente, Altiero trova l’isola in fermento per il matrimonio di Sabry Mazzalupi, una celebrità del web e figlia del bottegaio romano Ruggero. Le nozze attirano i media e misteriosi emissari del nuovo potere politico. Due gruppi di villeggianti, rappresentanti di due Italie apparentemente inconciliabili, si incontrano nuovamente a Ferragosto, per una sfida che si preannuncia definitiva. Con un cast stellare che include Silvio Orlando, Sabrina Ferilli, Christian De Sica, Laura Morante, Andrea Carpenzano, Vinicio Marchioni, Emanuela Fanelli e Rocco Papaleo, il film promette di offrire un mix di nostalgia e riflessione sulle trasformazioni sociali dell’Italia contemporanea.

Buona visione!

E questo è quanto per le uscite in Home Video di Eagle Pictures per il mese di giugno 2024.

