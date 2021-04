Outriders: il titolo è già in sconto, non perdete l’occasione!

Outriders è disponibile da una manciata di giorni ed è già in sconto sullo store di cui vi parliamo in questo articolo

Lo scorso giovedì 1° aprile sugli store fisici e virtuali ha debuttato Outriders. Come forse saprete già, inoltre, il titolo è stato da subito incluso nel vasto parco titoli di Xbox Game Pass. Il nuovo titolo di Square Enix e People Can Fly punta a proporre un interessante mix di meccaniche tipiche degli sparatutto in terza persona e degli RPG con una lore in chiave futuristica di sicuro richiamo.

Se finora non avete ancora acquistato il titolo perché era il prezzo a trattenervi, allora, sappiate che Outriders è già in sconto sullo store di Instant Gaming. Vediamo tutti i dettagli al riguardo nelle prossime righe di questo articolo.

Outriders: lo sconto del 23% è disponibile su Instant Gaming

Ebbene sì! Outriders, il titolo shooter-RPG con vocazione multiplayer è in sconto su Instant Gaming. La versione Steam e Xbox del titolo può essere vostra al prezzo speciale di 45,99 euro (a fronte dei 60 euro del costo di listino), vi basta cliccare su questo link per visualizzare subito l’offerta di cui vi parliamo.

Finora, dopo varie sessioni in versione beta, il titolo è stato decisamente apprezzato dalla community. I giocatori, inoltre, hanno gradito anche la scelta di People Can Fly e Square Enix di proporre un titolo “completo” in tutto e per tutto già all’uscita. Insomma, niente microtransazioni, pass e altri contenuti da acquistare.

Vi ricordiamo che Outriders è disponibile su PC, Xbox Series X / S, Xbox One, PlayStation 5 e PlayStation 4. Qui trovate la nostra anteprima sul gioco.

