Humankind: il nuovo trailer è dedicato all’arte della diplomazia

SEGA e Amplitude Studios hanno rilasciato un nuovo trailer dedicato allo strategico Humankind, dedicato alla sempre eterna arte della diplomazia

Humankind è uno strategico che fa eco all’idea portata avanti da Civilization, in cui potrete sviluppare le vostre città, sviluppare tecnologie e controllare i vostri eserciti, mentre interagite e create rapporti con altre civiltà. Il titolo doveva uscire lo scorso anno, ma è stato ovviamente vittima della pandemia di Coronavirus ed è slittato inesorabilmente verso questo 2021, anche se ancora non si hanno novità per un’eventuale data d’uscita. L’estate scorsa, Amplitude aveva anche annunciato l’avvio di un simpatico contest, dedicato agli amanti degli strategici e dei meme. E nelle scorse ore, l’azienda, insieme al publisher SEGA, ha anche divulgato un nuovo trailer dedicato a Humankind.

Un trailer intitolato “The Power of Diplomacy”, il potere della Diplomazia, un’arte che risulterà fondamentale nel poter giocare al titolo. Sarà proprio la diplomazia a permettervi di creare storie e relazioni significative con un sistema che include trattati, reclami, alleanze, pugnalate alle spalle e così via. Le battaglie saranno quindi sì fondamentali, ma non si svolgeranno isolatamente. Il conflitto aperto, infatti, è una piccolissima parte della storia umana. Quel che l’ha sempre caratterizzata nello scorrere inesorabile del tempo è la capacità di creare rapporti: rivalità, rancori, commercio, parentela, alleanze. Vi lasciamo il trailer qua sotto.

Humankind lascia spazio alla diplomazia nel nuovo trailer

Il sistema diplomatico di Humankind vuole creare storie interessanti basandosi sulle interazioni del giocatore con la mappa ed altri avversari. Se il vostro vicino di territorio vi ha fatti arrabbiare, infastidendovi, potrete inviare una lettera non molto carina per chiedere di smetterla con determinati atteggiamenti. Siete stati pugnalati alle spalle dal vostro alleato di lunga data? Avrete svariati modi per ottenere vendetta. Potrete costruire amicizie, chiedere risarcimenti o scatenare direttamente guerre. Starà a voi decidere come governare.

Avete visto il trailer di Humankind dedicato al potere della diplomazia? Siete intrigati dal nuovo titolo di Amplitude? Scrivetecelo qua sotto nei commenti, noi continueremo a tenervi aggiornati con tutte le news a tema videoludico e tech! E se siete interessati a chiavi di gioco a prezzi vantaggiosi, vi consigliamo di dare un’occhiata al catalogo di InstantGaming!