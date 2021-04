Oddworld Soulstorm: svelati i requisiti per la versione PC

A pochissimi giorni dal lancio ufficiale, gli sviluppatori di Oddworld Inhabitants hanno rilasciato i requisiti minimi e raccomandati per la versione PC di Oddworld Soulstorm

Considerando che Oddworld: Soulstorm sarà gratis per tutti gli abbonati PlayStation Plus possessori di una PlayStation 5 fino a fine aprile, il titolo parte già bello pimpante ancor prima di essere ufficialmente uscito. Se invece siete possessori PlayStation 4, potete stare comunque tranquilli, perché l’upgrade per la versione current-gen sarà completamente gratuito, come hanno affermato gli sviluppatori qualche mese fa. In attesa della nostra recensione, dal canto nostro, vi abbiamo già ampiamente dettagliato la serie e le curiosità sul titolo di Oddworld Inhabitants nel nostro classico articolo sul cosa sapere prima di giocarlo.

Se invece siete fra coloro che decideranno di giocarlo su PC, oggi abbiamo la notizia che fa per voi. Nelle scorse ore, infatti, Oddworld Inhabitants ha rivelato i requisiti minimi e raccomandati per chiunque voglia provare il titolo su Personal Computer. Vi ricordiamo che Oddworld: Soulstorm sarà disponibile al lancio su PC in esclusiva Epic Games Store. Scopriamo insieme se la vostra macchina è in grado di far girare il nuovo capitolo delle avventure di Abe!

Scopriamo insieme i requisiti minimi e raccomandati per PC di Oddworld: Soulstorm!

Qui sotto trovate i requisiti minimi di sistema:

Sistema Operativo : Windows 7 64 bit;

: Windows 7 64 bit; CPU : Intel Quad Core 1.7Ghz;

: Intel Quad Core 1.7Ghz; GPU : Nvidia GTX 670 o equivalenti;

: Nvidia GTX 670 o equivalenti; RAM: 8 GB.

Qui sotto, invece, trovate i requisiti raccomandati per far girare al meglio Oddworld: Soulstorm:

Sistema Operativo : Windows 10 64 bit;

: Windows 10 64 bit; CPU : Intel Quad Core 2.3Ghz;

: Intel Quad Core 2.3Ghz; GPU : Nvidia GTX 970 o equivalenti;

: Nvidia GTX 970 o equivalenti; RAM: 16 GB.

Insomma, Oddworld: Soulstorm ha una fascia di requisiti per PC, sia minimi sia raccomandati, piuttosto abbordabili. Alquanto improbabile che esista una macchina concepita per il gaming che non riesca a far girare il titolo di Oddworld Inhabitants. E voi che cosa ne pensate? State attendendo questo nuovo capitolo delle avventure di Abe? Scrivetecelo qua sotto nei commenti, noi continueremo a tenervi aggiornati con tutte le news a tema videoludico e tech! E se siete interessati a chiavi di gioco a prezzi vantaggiosi, vi consigliamo di dare un’occhiata al catalogo di InstantGaming!