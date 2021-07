Outer Wilds: ecco l’annuncio dell’espansione Echoes of the Eye con data di uscita

Nella giornata di ieri si è svolto l’Annapurna Interactive Showcase, e tra tutto quello che abbiamo potuto vedere vi è stato anche l’annuncio di Echoes of the Eye, nuova espansione del pluripremiato Outer Wilds, in uscita a breve

Nella giornata di ieri si è svolto l’Annapurna Interactive Showcase, conferenza che ha permesso al publisher americano di mettere in mostra tutti i suoi più importanti progetti. Ci sono stati tantissimi annunci importanti, come per esempio la data d’uscita di Stray e di Solar Ash. Vi è stato inoltre spazio anche per l’annuncio ufficiale di Echoes of the Eye, la nuova espansione del pluripremiato Outer Wilds, presentata con un nuovo trailer contenente pure la data d’uscita. Vediamo di seguito di che cosa si tratta!

Outer Wilds: Echoes of the Eye, trailer d’annuncio e data di uscita

Il nome di questa nuova espansione, sebbene annunciato ufficialmente soltanto ieri, era già apparso sul web già tempo addietro, qualche settimana fa. Questo perché Outer Wilds: Echoes of the Eye era già stato soggetto a un leak settimane prima dell’annuncio ufficiale: adesso in ogni caso, oltre che al nome, i fan hanno ormai a disposizione anche varie immagini e la data d’uscita ufficiale. Qui di seguito potete vedere il trailer in questione.

Questa espansione promette, a primo impatto, molti nuovi strani e misteriosi contenuti. La storia pare partire dal presupposto di una nuova mostra nel museo, cosa che rende necessario un ultimo viaggio. In questo breve video possiamo vedere inoltre altre scene: in particolare, vediamo il sole che viene coperto da una non ben definita materia oscura, per poi concludere con immagini dei luoghi oscuri che probabilmente andremo ad esplorare.

L’uscita dell’espansione è prevista a breve, per il 28 settembre 2021, e sarà disponibile per PS4, Xbox One e PC tramite Steam ed Epic Games Store. Inoltre, il gioco di base è in arrivo prossimamente su Nintendo Switch, anche se non abbiamo una data d’uscita specifica. Per rimanere aggiornati su Outer Wilds e su tutti i titoli più importanti del momento, vi invitiamo a restare sintonizzati sulle pagine di tuttoteK. Se invece preferite comprare chiavi di gioco a prezzi scontati, potete farlo tramite il nostro link a Instant Gaming.