FIFA 22: il nuovo trailer presenta tante novità di gameplay

Tante sono le novità relative al gameplay di FIFA 22 presentate nel nuovo trailer rilasciato da Electronic Arts, scopriamole insieme in questa news dedicata

Dopo l’annuncio della data d’uscita e, per rimanere all’interno della versione italiana, l’annuncio di Lele Adani come nuovo commentatore tecnico al fianco di Pierluigi Pardo, è arrivato il momento, per Electronic Arts, tramite un trailer, di presentare le principali novità di gameplay che vedremo e avremo la possibilità di provare nel prossimo FIFA 22.

FIFA 22: AI migliorata e tanto altro tra le novità di gameplay

Che il brand di FIFA avesse bisogno di uno svecchiamento e di alcune novità per perfezionare il proprio gameplay, e che queste novità fossero molto attese nel prossimo FIFA 22 è certo. Altrettanto certo, però, è che non è semplice andare a modificare una struttura di gioco molto collaudata come quelle del simulatore calcistico di Electronic Arts. Per questo motivo, oggi, questo nuovo trailer è di particolare interesse e grazie ad esso potremo scoprire le principali modifiche che verranno apportate al titolo. AI migliorata, una maggiore possibilità decisionale ed una fisica dei corpi e del pallone ancora più dettagliata sono solo alcune delle migliorie presentate in questo trailer. Guardiamolo insieme:

Ciò che ci sentiamo di dire, al di là di tutte quelle che saranno poi le considerazioni più analitiche, tecniche e dettagliate che potranno essere fatte solo con il gioco fra le mani, è che Electronic Arts sta tentando di andare incontro ai giocatori e alla propria community. Una community sicuramente molto esigente ma allo stesso tempo molto affezionata. Voi siete parte di questa community? Fatecelo sapere lasciando un commento nella sezione dedicata.

