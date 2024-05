The Witcher: le prime immagini di Liam Hemsworth

Netflix svela le prime immagini di Liam Hemsworth nel ruolo di Geralt di Rivia nella serie The Witcher al posto di Henry Cavill

La serie fantasy The Witcher tornerà in streaming con una quarta e poi una quinta stagione su Netflix. Con una importante novità: Liam Hemsworth ha sostituito Henry Cavill come protagonista. Dopo alcuni scatti rubati dal set, finalmente Netflix ha deciso di mostrare per la prima volta un’anteprima in cui l’attore australiano veste i panni del protagonista. Si tratta di un breve video in cui quest’ultimo appare tra la nebbia e mostra il suo volto, sicuramente diverso da quello di Henry Cavill a cui eravamo abituati.

La quarta stagione della serie fantasy tratta dai romanzi di Andrzej Sapkowski è attualmente in produzione nel Regno Unito e la serie è stata già rinnovata per una quinta stagione che sarà anche l’ultima. Le due stagioni conclusive saranno un adattamento dei restanti libri di Sapkowski, Il battesimo del fuoco, La Torre della Rondine e La Signora del Lago, e, secondo Netflix, offriranno un’epica e soddisfacente conclusione. Intanto l’azione ripartirà dal finale della terza stagione, dopo gli scioccanti eventi che hanno sconvolto il Continente.

The Witcher: le prime immagini con Liam Hemsworth

La nuova stagione vede Geralt, Yennefer e Ciri attraversare, separati, il Continente devastato dalla guerra con i suoi molti demoni. Se riusciranno a guidare i gruppi di outsiders in cui si trovano, avranno una possibilità di sopravvivere al battesimo del fuoco e ritrovarsi ancora una volta.

Il cast della quarta stagione sarà guidato da Liam Hemsworth affiancato da Anya Chalotra, Freya Allan e Joey Batey rispettivamente nei ruoli di Yennefer di Vengerberg, la Principessa Cirilla di Cintra e Jaskier, e comprenderà alcune nuove aggiunte come Laurence Fishburne scelto per il ruolo di Regis, Sharlto Copley, James Purefoy e Danny Woodburn. Quest’ultimo, in particolare, interpreterà Zoltan, un personaggio nano a cui gli appassionati dei libri e dei videogiochi sono affezionati. Una data d’uscita della quarta stagione non è stata ancora fissata da Netflix, ma almeno intanto i fan avranno tempo per abituarsi a questo nuovo Geralt.

