Annapurna: annunciato l’evento Interactive Showcase

Il publisher americano ha annunciato recentemente il proprio evento chiamato Annapurna Interactive Showcase: vediamo di seguito cosa bolle in pentola, per capire quali progetti potrebbero essere presentati in questa conferenza

Annapurna Interactive, divisione della più ampia Annapurna Pictures (che si occupa di pubblicare videogiochi ma anche materiale cinematografico e televisivo), ha pubblicato vari videogiochi indie di successo negli ultimi anni. Basti pensare ad Outer Wilds, a What Remains of Edith Finch oppure a Kentucky Route Zero: molto probabilmente questi sono nomi che un appassionato del medium avrà come minimo sentito nominare. Ciò, unito al fatto che vi sono vari progetti in corso, ha portato la compagnia ad annunciare ufficialmente l’Annapurna Interactive Showcase, evento dedicato alla presentazione di tali progetti. Vediamo di seguito di cosa si tratta nello specifico.

I contenuti dell’Annapurna Interactive Showcase

Annunciato tramite il loro canale Youtube ufficiale, è rilasciato un breve teaser trailer dell’Interactive Showcase di Annapurna nel quale vengono mostrati vari estratti dei titoli che potremo ammirare durante l’evento. Possiamo vedere che sarà presente, per esempio, l’esclusiva PS5 Stray, dove il giocatore si trova nella peculiare situazione di dover assumere il ruolo di un gatto in un mondo cyberpunk.

Oltre a Stray possiamo notare tanti altri progetti interessanti. Tra Solar Ash, Skin Deep, Neon White e il DLC per The Outer Wilds chiamato Echoes of the Eye, possiamo dire che si prospetta un evento di assoluto interesse, e che i fan avranno sicuramente sufficiente pane per i loro denti. L’evento si svolgerà il 29 luglio (ed è quindi slegato da qualsiasi discorso riguardante E3 e Summer Games Fest), e inizierà in Italia alle ore 21.

