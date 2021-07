Solar Ash: pubblicato trailer con data di uscita

Si è svolto di recente l’Annapurna Interactive Showcase, e tra tutti gli annunci, in questo articolo vediamo la data di uscita dell’attesissimo Solar Ash, rivelata tramite un nuovissimo trailer

Vi avevamo già parlato, qualche tempo fa, dell’annuncio dell’Annapurna Interactive Showcase, ovvero la conferenza riguardante tutti i principali progetti del publisher statunitense. Essa si è svolta nella giornata di ieri, e c’è stato spazio per tanti importantissimi annunci, come per esempio il nuovo gameplay di Stray. Tra le altre cose, è stata anche rivelata, tramite un nuovo trailer, la data di uscita di Solar Ash: in questo articolo vedremo di analizzare nel dettaglio tutto quel che c’è da sapere di nuovo per i fan che attendono con trepidazione questo titolo.

Solar Ash: analisi del trailer e rivelazione della data di uscita

A dire la verità, il video trailer non mostra niente di particolarmente nuovo rispetto a quello che avevamo già potuto vedere durante la campagna di marketing. Tale trailer dura 1 minuto e 12 secondi, tempo necessario per far guardare qualche veloce immagine e rivelare la data di uscita di Solar Ash, che per l’appunto sarà il 26 ottobre 2021. Di seguito, potete vedere il video in questione.

Per chi non ne fosse al corrente, Solar Ash è un videogioco sviluppato da Heart Machine (già conosciuti per Hyper Light Drifter), che vede noi giocatori prendere i panni di Rei, una Voidrunner che si avventura nell’Ultravoid per portare il proprio mondo alla salvezza. Per farlo, Rei dovrà superare diversi tipi di ostacoli, vagando per il mondo di gioco e combattendo contro enormi boss chiamati Sentinel. Il titolo è in uscita per PS4, PS5 e PC (tramite Epic Games Store), e supporterà varie feature esclusive legate alla console di casa Sony, come lo sfruttamento dell’SSD per caricamenti più brevi oppure il supporto al feedback aptico del DualSense.

Per rimanere aggiornati su Solar Ash e su tutti i titoli più importanti del momento, vi invitiamo a restare sintonizzati sulle pagine di tuttoteK. Se invece preferite comprare chiavi di gioco a prezzi scontati, potete farlo tramite il nostro link a Instant Gaming.