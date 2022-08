Nintendo Switch Online: in arrivo Wave Race 64

Il pacchetto dei titoli retrò su Nintendo Switch Online è destinato ad ampliarsi ulteriormente grazie all’arrivo di Wave Race 64

Visto che siamo ancora in estate, il ricordo delle grigliate di Ferragosto è ancora “caldo” e si è in vacanza, perché non portarsi sotto l’ombrellone un bel titolo decisamente rinfrescante? Preparatevi dunque ad un titolo di corse su acqua con Wave Race 64, ma partiamo dal principio!

Wave Race 64: il Nintendone che torna su Switch

Sicuramente la celebre console della casa di Kyoto, della quale avevamo già parlato qui, è una fonte inesauribile di gioia per gli appassionati del retrogaming e pare che le preghiere di molti appassionati siano state esaudite. Il suo catalogo si sta infatti espandendo con questo titolo molto estivo dopo i recenti Kirby 64: The Crystal Shards, Pokémon Snap e Pokémon Puzzle League.

Stando a quanto confermato dall’account Twitter ufficiale, che vi lasciamo qui sotto, Wave Race 64 sbarcherà ufficialmente su Switch il 19 agosto con tanto di striscioni sponsor della Kawasaki, sostituiti nella versione per Wii e DS, moto d’acqua e persino delfini da cavalcare per battere il tempo e gli avversari. Alla faccia dei soliti mezzi insomma!

Maximum power! Take to the waves in Wave Race 64, coming to #NintendoSwitch for #NintendoSwitchOnline + Expansion Pack members on 8/19! #Nintendo64 pic.twitter.com/I5og572KPV — Nintendo of America (@NintendoAmerica) August 16, 2022

Uscito in Giappone nel 1996, al pari degli Stati Uniti, e poi in America del 1997, è stato sviluppato dalla Nintendo EAD ed è il sequel del capitolo uscito per Game Boy qualche anno prima (1992). Nel 2001 uscì poi un ulteriore seguito per GameCube, Blue Storm, ma dopo non si seppe più nulla quindi accogliamo a braccia aperte questa chicca degli anni Novanta.

Comunque sia, mentre aspettiamo di saltare anche l'ultima onda