Das Keyboard: presentata la nuova tastiera MacTigr

L‘azienda Das Keyboard presenta la sua nuova tastiera MacTigr. Una tastiera meccanica a basso profilo per Mac

Das Keyboard (clicca qui per maggiori info sull’azienda), leader nelle tastiere meccaniche, ha annunciato oggi l’introduzione di MacTigr. Questa, è una moderna tastiera meccanica a basso profilo progettata per Mac. La nuova MacTigr ha un design elegante e moderno realizzato con componenti di altissima qualità per creare la migliore esperienza di digitazione su Mac. Il MacTigr è dotato di tasti specifici per Mac, interruttori meccanici Cherry MX a basso profilo Red e copritasti PBT a doppio scatto a basso profilo. Ed ancora, hub USB-C superspeed a 2 porte, manopola del volume, pulsante di sospensione e controlli multimediali. Racchiuso interamente in metallo, l’alloggiamento sottile presenta una parte superiore in acciaio inossidabile nero opaco per impieghi gravosi. Inoltre, abbiamo un unibody in alluminio, grigio canna di fucile, che lo rendono estremamente rigido e durevole.

Dichiarazioni in merito alla nuova tastiera MacTigr Das Keyboard

Di seguito sono riportate le prime dichiarazioni in merito alla nuova tastiera MacTigr Das Keyboard.

Gli utenti Mac sono stati privati ​​di tastiere meccaniche di alta qualità progettate specificamente per macOS,

ha affermato Daniel Guermeur, co-fondatore e CEO di Das Keyboard. Che ha proseguito poi, dichiartando che:

Il nostro nuovo MacTigr è costruito per durare e aiuta gli utenti a raggiungere i massimi livelli di produttività e creatività, mentre gli interruttori a basso profilo e i soft keycap PBT producono un’azione flessibile e soddisfacente, facendoti sentire come se stessi digitando su un cloud. Noi’ abbiamo riunito il meglio di entrambi i mondi – design e funzionalità durature – per un’esperienza di digitazione premium su Mac. Questa è la tastiera Mac che i più esperti adoreranno usare.

MacTigr è l’ideale per gli utenti Mac professionisti che necessitano dello strumento migliore per svolgere il proprio lavoro: strumenti che aumentano l’esperienza utente e la produttività.

Caratteristiche tecniche

Le caratteristiche tecniche della nuova MacTigr includono:

Design ultra sottile per fare una dichiarazione audace

Corpo in 100% metallo

Gli interruttori lineari Cherry MX a basso profilo rossi sono progettati per resistere a 100 milioni di sequenze di tasti

Keycaps PBT double-shot a basso profilo (solo layout USA)

a basso profilo (solo layout USA) Hub USB-C a 2 porte per velocità di trasferimento dati e ricarica incredibilmente elevate

per velocità di trasferimento dati e ricarica incredibilmente elevate Layout migliorato a 105 tasti con tasti di comando e opzione e tasti multimediali per riprodurre, mettere in pausa, saltare, riavvolgere, e regolare la luminosità

con tasti di comando e opzione e tasti multimediali per riprodurre, mettere in pausa, saltare, riavvolgere, e regolare la luminosità Manopola del volume morbida e testurizzata

Controllo del sonno dedicato per risparmiare energia ed aiutare il pianeta

Full-NKRO consente agli utenti di premere più tasti contemporaneamente ed è ottimo per i giochi

Prezzi e disponibilità

Il nuovo MacTigr ha un prezzo di circa 219,00 dollari con disponibilità negli Stati Uniti tramite Das Keyboard, Amazon e rivenditori online dal 16 Agosto. Sarà disponibile in Europa tramite Das Keyboard Germany e a livello internazionale tramite altri rivenditori a metà Settembre 2022. Scopri di più sul MacTigr, visitando il sito.

E voi? Cosa ne pensate di questa nuova tastiera MacTigr di Das Keyboard ? Fatecelo sapere con un commento qui sotto e rimanete sintonizzati su tuttoteK per altre news e recensioni dal mondo della tecnologia (e non solo!).