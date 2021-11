Horizon Forbidden West: introdotti alcuni dettagli sulle nuove macchine

In Horizon Forbidden West sarà vitale conoscere questi dettagli sulle abilità e debolezze da colpire, poiché le nuove macchine saranno più pericolose

Horizon Zero Dawn è stata un’esclusiva PlayStation accolta in modo più che positivo dalla maggior parte dell’utenza. Questo primo capitolo appare così tanto apprezzato che alcuni rumor hanno fatto anche pensare che possa essere in lavorazione una versione VR del gioco, anche se non sembra non essere propriamente un adattamento del titolo, piuttosto un episodio a parte. Sia nel mese di settembre che a fine ottobre Guerrilla Games ha rilasciato diversi interessanti dettagli inerenti ad Horizon Forbidden West, e oltre ad essi proprio quest’oggi è uscito un nuovo post sul PlayStation Blog dove il progettista delle Macchine Blake Politeski Blake descrive le abilità e debolezze che caratterizzeranno le macchine.

Horizon Forbidden West: nuove macchine, debolezze e abilità

Le nuove macchine che Aloy dovrà affrontare in Horizon Forbidden West saranno decisamente più feroci di quelle precedenti: tra gli esseri da combattere vi è il Solcasole ispirato a vari tipi di rettili e uccelli primitivi, la sua fase vulnerabile appare quando si trova ad assorbire energia solare con le sue ali. Con i vari tipi di arsenale, Aloy potrà sconfiggere ogni macchina: uno degli sviluppatori dichiara come abbiano voluto rendere chiaro ciò attraverso il design della macchina e delle texture, evidenziando i punti deboli o i componenti interagibili, così che gli utenti studiassero ogni essere prima di decidere in che modo attaccarlo.

(Ri)costruire le impressionanti macchine di Horizon Forbidden West!https://t.co/cSL8yzTylr pic.twitter.com/N6749QZJjo — PlayStation Italia (@PlayStationIT) November 8, 2021

Le macchine avranno vari tipi armi ed il loro comportamento potrà essere usato per ottenere un vantaggio: alcune bestie avranno comportamenti più passivi, consentendo al giocatore di raggiungerli in modo furtivo. Un esempio può essere dato da quando Aloy scava per trovare risorse, sollevando della polvere utilizzabile come copertura visiva. Le macchine saranno anche più mobili, capaci di saltare, nuotare ed arrampicarsi, e il team stavolta si concentrerà anche nel dare ad Aloy dei modi con il quale fuggire o stabilire un piano prima di entrare in combattimento.

Nell’ultimo trailer è stato possibile vedere il Tremorzanna, una vera e propria “fortezza mobile”, ispirata ai mammoth e agli storici elefanti da guerra, munito da diversi attacchi e formato da corpo coperto da armi da fuoco. Con le sue zanne potrà attaccare da vicino e ha inoltre diverse armi elementali: tutte queste caratteristiche lo rendono un essere agognato da ogni fazione bellica, nonostante la sua esistenza funga da monito verso gli umani, per impedire che la vita possa essere nuovamente spazzata via. Ancora presente è l’Override; un’aggiunta sarà il poter impostare l’atteggiamento difensivo od aggressivo, e le macchine potranno anche aiutare in modo involontario.

Horizon Forbidden West uscirà il 18 febbraio 2022 su PS4 e PS5.