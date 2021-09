Rumor: Firesprite Studios al lavoro su un gioco VR di Horizon

Nelle scorse ore è iniziato a circolare in rete un nuovo rumor secondo il quale Firesprite Studios sarebbe al lavoro su un gioco VR di Horizon

Horizon Forbidden West è sicuramente una delle esclusive Sony più attese dai fan, dopo lo strepitoso State of Play focalizzato esclusivamente sul titolo. C’è sicuramente stato un colpo di coda con le polemiche dovute all’aggiornamento next-gen, poi risoltesi con un cambio di rotta da parte di Sony, e l’ormai più che ovvio rinvio ha fatto molto dispiacere ai fan che attendevano la nuova avventura di Aloy come i bambini attendono il Natale. Per aggiungersi all’hype targato Horizon, nelle scorse ore è iniziato a circolare in rete anche un nuovo rumor su un titolo in esclusiva realtà virtuale che sarebbe in sviluppo presso Firesprite Studios, recentemente acquisito da Sony come quattordicesimo studio proprietario.

Proprio a seguito dell’acquisizione, molti si sono iniziati a chiedere su che cosa lo studio potesse star lavorando attivamente. Nel corso di una puntata del podcast Xbox Era, il co-founder Nick Baker, che ha sicuramente una buona nomea in quanto ad accuratezza di leak, ha annunciato che Firesprite starebbe proprio lavorando ad un titolo per la nuova generazione di PSVR. Un titolo dedicato ad Aloy, a quanto pare, e che non sarà la versione in realtà virtuale di Horizon Zero Dawn o Horizon Forbidden West, ma molto più semplicemente un gioco separato nella serie.

Un gioco VR di Horizon in sviluppo?

Baker non ha però saputo specificare se sarà un gioco completo (come è stato ad esempio Half-Life: Alyx) per PSVR2, o più un’esperienza VR breve e concisa. Subito dopo l’acquisizione dello studio, ad ogni modo, il boss di PlayStation Studios Hermen Hulst aveva affermato che da Firesprite Studios ci dovremo aspettare titoli più sperimentali e differenti dal resto dei giochi targati Sony. Ed effettivamente l’azienda ha una buona esperienza con i titoli VR, basti pensare a The Playroom e The Persistence.

Prendete tutto quanto con le pinze, come sempre quando si parla di rumor, ma voi che cosa ne penserestHorizon VRe di un titolo VR dedicato ad Horizon? Scrivetecelo qua sotto nei commenti, noi continueremo a tenervi aggiornati con tutte le news, le guide e le recensioni a tema videoludico e tech! E se siete interessati a chiavi di gioco a prezzi vantaggiosi, vi consigliamo di dare un’occhiata al catalogo di InstantGaming!