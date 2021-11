Nintendo: il Black Friday secondo la Grande N

È tempo di Black Friday, e lo stesso vale anche per la Nintendo, la casa di Kyoto ha infatti intenzione di premiare i suoi giocatori più affezionati a partire dagli Stati Uniti d’America

L’offerta principale per il Black Friday di Nintendo è circa la stessa di quella dell’anno scorso e cioè una console Switch che include anche un codice di download per Mario Kart 8 Deluxe e persino un abbonamento di tre mesi per Nintendo Switch Online. Il tutto per 299,99 dollari, ma non è finita qui!

Black Friday: l’offerta di Nintendo of America

Il bundle di Nintendo per il Black Friday appena citato qualche riga fa sarà disponibile a partire dal 21 novembre e sarà valido fino alla fine delle scorte nei magazzini quindi vi consigliamo di sbrigarvi se siete interessanti.

Dal 21 al 27 novembre saranno anche presenti degli sconti di almeno 20 dollari su alcuni giochi quali The Legend of Zelda: Breath of the Wild, New Super Mario Bros. U Deluxe, Splatoon 2, Super Mario Maker 2, Paper Mario: The Origami King, Kirby Star Allies, The Legend of Zelda: Link’s Awakening, Fire Emblem: Three Houses, Astral Chain e Xenoblade Chronicles: Definitive Edition.

Inoltre Mario Kart Live: Home Circuit sarà disponibile a 59,99 dollari mentre Ring Fit Adventure potrà essere vostro per soli 54,99 dollari. Vi ricordiamo però che è stata la stessa casa di Kyoto ad introdurre una leggera flessione nella distribuzione di Switch, da 25 milioni e mezzo di unità a 24, “a causa del cambiamento nel nostro piano di produzione dovuto agli effetti della carenza globale di semiconduttori” e potrebbe non essere in grado di soddisfare la domanda di console per l’imminente Natale.

In ogni caso, che ne dite di andare a recuperare qualche gioco simile al miglior prezzo di sempre?