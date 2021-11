Nintendo Switch Online: che arrivi anche il Game Boy?

Nintendo Switch non ha certo bisogno di presentazioni, e neanche il servizio Oline, ma se sono arrivati i giochi per il Nintendo 64 sono ancora in molti i fan ad attendere quelli per il Game Boy ed altre console retrò

Il servizio di base di Nintendo Switch Online garantisce già l’accesso a diversi giochi per NES e SNES, come il primo capitolo di The Legend of Zelda oppure Super Mario World, per non parlare dei giochi per Nintendo 64, ma sembra che quelli per Game Boy manchino ancora all’appello.

Game Boy: le speranze per Nintendo Switch

Il servizio di base di Nintendo Switch Online garantisce dunque, oltre ai grandi classici del retrogaming, l’accesso anche ad alcune esclusive come Tetris 99 e Pac – Man 99 ed anche l’ultima espansione per Animal Crossing: New Horizons, ma per quanto riguarda i titoli per Game Boy? Ovviamente inclusa anche la versione a colori!

Le voci ed i titoli circolano già da un po’, vedi Pineapple Kid in arrivo questo Natale, soprattutto dal fatto che la mitica console portatile della Grande N dovrebbe essere al quarto posto delle console emulate, alla quinta c’è il Sega Mega Drive o Genesis che dir si voglia, mentre per il momento è ancora vacante.

Quindi potremmo dire che una speranza, forse, esiste e ci sono anche delle teorie che ipotizzano una futura presenza di titoli storici del brand Pokémon (come Rosso, Blu, Oro oppure Argento) al pari delle avventure portatili di altri personaggi storici come Mario, Donkey Kong oppure Kirby.

