Hollow Knight Silksong: disponibile la pagina Xbox del gioco

Come seta, la trama si infittisce: possibile che, dopo tanto silenzio stampa, sia disponibile la pagina Xbox di Hollow Knight Silksong?

Ce lo stiamo chiedendo anche noi, eppure è così: la pagina di Hollow Knight Silksong, contro ogni pronostico, è disponibile sul marketplace di Xbox. I cinque anni di attesa hanno solo intensificato il fervore che circonda il titolo, ma ora è finalmente possibile mettere il titolo in wishlist esattamente come è fattibile sullo store di PlayStation, di Nintendo Switch e pure di Steam. Caso vuole che il gioco abbia fatto la sua ultima apparizione in pubblico proprio in occasione dello showcase del gigante di giada di giugno 2022. In seguito, Microsoft ha confermato che l’atteso sequel sarebbe uscito prima dello stesso mese nell’anno a seguire. E, ahinoi, sappiamo tutti com’è andata a finire.

Hollow Knight: Silksong’s Xbox Store Page Has Gone Live https://t.co/ziJazauIuu pic.twitter.com/055KfDUj7G — GamingBolt (@GamingBoltTweet) April 1, 2024

L’arrivo della pagina Xbox e i molti dubbi sul gioco: quando sarà disponibile Hollow Knight Silksong?

Lo scorso maggio, infatti, Matthew Griffin di Team Cherry ha annunciato che Hollow Knight Silksong non sarebbe stato disponibile ancora per un po’, e che lo sviluppo su tutti i formati (Xbox inclusa) sarebbe proseguito ulteriormente. Qualunque sia la data di uscita, però, sappiamo che il gioco arriverà su PS5, PC, PS4, Nintendo Switch e, sul fronte delle console di Microsoft, su tutti i modelli attualmente attivi: One, Series X ed S. Come il predecessore, anche il seguito ci promette di invertire il processo che ha convertito in formato tridimensionale i metroidvania, dando origine ai soulslike; in altre parole, dunque, un metroidvania 2D con elementi soulslike. Ed è un connubio che da queste parti amiamo particolarmente.

