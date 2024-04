Call of Duty: ex sviluppatore parla del gioco cancellato Zombies

Un ex sviluppatore Activision fa luce su come avrebbe potuto essere il gioco cancellato di Call of Duty: Zombies, live service a sé stante

Tra i cimeli del passato di Call of Duty è appena tornata la modalità Cattura la Bandiera, ma dal sottosuolo del publisher Activision emerge anche la mano di un gioco cancellato da tempo: un live service a parte, free to play, per la modalità Zombies. Quest’ultima si fa sempre “viva”, per così dire, come abbiamo avuto modo di raccontarvi per le novità dell’ultima stagione. Ora, a fare luce è un’intervista tenuta con un ex sviluppatore, che ha rivelato di aver lavorato al progetto fino al fatidico giorno in cui Raven Software dovette “staccare la spina” sullo sviluppo. Si parla di una gestazione avvenuta tra 2011 e 2012, concepita con un modello di business che si sarebbe indubbiamente rivelato avanti sui tempi.

Project Zed: il titolo cancellato per la modalità Zombies di Call of Duty

Con il nome in codice Project Zed, il gioco cancellato avrebbe dovuto combinare “il meglio di Call of Duty: Zombies con la rigiocabilità assuefacente del multiplayer, aggiungendo il robusto modello di microtransazioni di CoD Online per portare al franchise monetizzazione e un flusso costante di nuove modalità, mappe e personalizzazione dell’avatar per riportare i giocatori vecchi e nuovi al gioco!” Naturalmente, di questo “elevator pitch” ormai non rimane altro che la premessa, ma di certo l’idea di cosa sarebbe dovuto essere stuzzica la nostra curiosità. Così come ci incuriosisce, naturalmente, l’effetto farfalla che il progetto avrebbe sortito sul franchise che resta tuttora militaristico.

