Maserati mostra i muscoli all’ATP

In occasione dell’evento sportivo, il campionato di tennis, meglio conosciuto come ATP, la Maserati ha deciso di mettere in mostra i muscoli facendo scendere in campo due auto di grande spessore

Altro che Formula 1, il mondo dei motori ha deciso di unirsi al mondo dello sport anche dove i motori non c’entrano assolutamente nulla. Tra poco, infatti, inizierà la nuova stagione dell’ATP, il famoso campionato di tennis dove partecipano i grandi campioni sportivi del calibro di Jannik Sinner. Fino al 14 aprile le auto della Maserati saranno disponibili in territorio monegasco, dopo aver già messo in mostra la sorprendente Maserati GranTurismo Folgore. All’evento, infatti, la Maserati farà da sponsor dell’evento sportivo, ma non sarà l’unico, infatti ci sarà anche il Rolex Monte-Carlo Masters, che sarà proprio lo sponsor principale dell’evento sportivo e auto ufficiale del torneo. Parlando più nello specifico, le auto che saranno messe in mostra all’evento saranno la Maserati MC20 Cielo e la nuova GranCabrio Trofeo, che saranno messe in vetrina all’interno del Monaco Country Club.

I campioni ATP in viaggio con Maserati

La flotta sarà composta da Grecale, Levvavante, Ghibli e Quattroporte e questi si occuperanno di far spostare i campioni tennisti che parteciperanno alla nuova stagione del campionato ATP per gli spostamenti tra un match e l’altro. Nell’aria VIP Village avremo modo di vedere la Maserati MC20 Cielo Opera d’arte, una vettura in edizione speciale ispirata all’astrattismo, che è nata per esaltare la vivacità artistica del programma di personalizzazione Maserati Fuoriserie. Sarà una livrea unica nel suo genere, mai realizzata prima d’ora, che sarà in grado di unire il passato e il futuro del mondo dell’auto. La protagonista del Commercial Village sarà invece la nuovissima Maserati GranCabrio Trofeo.

Ci aspettano sicuramente delle belle sorprese e siamo molto curiosi di vedere queste nuove auto che saranno messe in mostra all’ATP, con i nostri amati campioni tennisti a bordo. Siete curiosi di vederle? Continuate a seguirci su tuttotek.it per altre news dal mondo dei motori e molto altro.