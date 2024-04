Lubluelu: il robot aspirapolvere da 4000Pa in offerta ad un PREZZO SCONTATISSIMO

Il robot aspirapolvere targato Lubluelu è una vera rivoluzione del settore ed è in offerta su Amazon. Scopriamo insieme tutti i dettagli

Nel panorama dei dispositivi domestici intelligenti, l’aspirapolvere robot SL60D di Lubluelu si distingue per le sue prestazioni avanzate e le funzionalità all’avanguardia, progettate per offrire una pulizia impeccabile e un’esperienza utente senza precedenti. Con una potenza di aspirazione migliorata a 4000pa, l’SL60D garantisce una pulizia profonda ed efficace su una vasta gamma di superfici, dalla moquette ai pavimenti in legno.

Dotato di un sistema di navigazione avanzato LDS9.0 LiDAR e 22 sensori di precisione, questo robot aspirapolvere utilizza l’intelligenza artificiale per pianificare percorsi ottimali e garantire una pulizia completa dell’ambiente domestico, anche in condizioni di scarsa illuminazione. 3-in-1 Funzionalità: l’SL60D non solo aspira la polvere, ma offre anche la possibilità di lavare i pavimenti, grazie ai suoi 3 livelli di controllo dell’acqua. Questo lo rende adatto a diverse superfici e materiali, garantendo una pulizia accurata e delicata. Questo robot aspirapolvere Lubluelu è in offerta su Amazon a 144,49€!

Lubluelu: il robot aspirapolvere efficace, sicuro e in offerta!

Con la capacità di memorizzare fino a 5 mappe e 10 aree modificabili, questo aspirapolvere robotico si adatta alle esigenze specifiche dell’utente, consentendo una pulizia personalizzata e precisa. Garantisce una pulizia continua e e una ricarica automatica grazie alla funzione di pulizia continua del punto di rottura, l’SL60D può ricaricarsi automaticamente quando la batteria è al di sotto del 15%, garantendo una pulizia ininterrotta ed efficiente.

Con varie modalità pulizie tra cui Timer, Zonata, Spot, Zona di Divieto Virtuale e altro ancora, l’utente può personalizzare il programma di pulizia tramite l’app Smartlife, adattandolo alle proprie esigenze e preferenze. Equipaggiato con 11 sensori a infrarossi e ruote fuoristrada potenziate, l’SL60D offre prestazioni superiori di rilevamento ambientale e anticollisione, garantendo una pulizia sicura ed efficace senza rischi di danni o cadute. Si tratta di un robot aspirapolvere, targato Lubluelu, di ottima fattura e proposto ad un prezzo super accessibile grazie all’offerta di oggi presente su Amazon.

