Il Gladiatore 2: l’uscita del trailer è vicina?

Manca davvero sempre di meno alla famosa uscita de Il Gladiatore 2 e il trailer potrebbe essere ancora più vicino, in occasione del panel al CinemaCon

Ciò che ha fatto il grande regista Ridley Scott, che abbiamo anche avuto modo di vedere di recente al lavoro con la macchina da presa in Napoleon, che abbiamo analizzato nella nostra recensione, con Il Gladiatore, ha segnato la storia del cinema. Il primo film con protagonista Russell Crowe è diventato un cult, per la sua incredibile e leggendaria storia di vendetta contro l’imperatore Commodo per la morte della sua famiglia. Quindi la notizia del titolo ufficiale del sequel Gladiator II, con protagonista un adulto Lucio, ha fatto emozionare tutti i fan del primo film, che non vedono l’ora di vederlo al cinema. Ma per ora non abbiamo ancora avuto neanche un primo trailer de Il Gladiatore 2, ma forse la data d’uscita è vicina. Infatti l’11 aprile il film avrà un panel al CinemaCon a Las Vegas e molto probabilmente quel giorno mostreranno finalmente il primo trailer.

La data d’uscita del trailer de Il Gladiatore 2 potrebbe essere molto vicina

Con il CinemaCon di Las Vegas che si terrà questo giovedì 11 aprile, sembra piuttosto scontato che mostreranno finalmente il primo trailer del film. Il Gladiatore 2 è un sequel diretto del primo film, con protagonista un adulto Lucio che idolatrava il protagonista del primo film, Massimo Decimo Meridio. La storia è ambientata 15 anni dopo gli eventi del primo capitolo e vedrà Lucio seguire le orme del suo eroe che gli ha salvato la vita, insieme a sua madre, sacrificandosi per loro per redimersi dal non aver potuto salvare sua moglie e suo figlio. Il protagonista sarà interpretato da Paul Mescal e nel cast troveremo anche Denzel Washington, Pedro Pascal, May Calamawy, Peter Mensah, Matt Lucas, Lior Raz e Tim McInnerny. Abbiamo poi Joseph Quinn e Fred Hechinger che interpreteranno i co-imperatori Caracalla e Geta.

