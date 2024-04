Persona 6: possibili novità in merito allo sviluppo?

Si tinge di verde speranza lo sviluppo di Persona 6: abbiamo alcune possibili sostanziose, sebbene ancora non confermate, novità a riguardo

Nell’ultimo periodo, il prolifico e talentuoso team di sviluppo Atlus ha pubblicato diversi titoli di alto profilo, sebbene nell’ultimo periodo i rumor in merito a Persona 6 si sono susseguiti a piè sospinto ed è sul suo sviluppo che sono emerse alcune possibili novità. Tra lo spinoff Tactica del quinto capitolo e la riedizione Reload del terzo, l’oeuvre dello sviluppatore annovera anche il recente Unicorn Overlord e il titolo tuttora in gestazione Metaphor: ReFantazio. A quanto pare, però, il prossimo anno potremmo anche aspettarci il sesto episodio nella serie principale. Sempre che, essendo in fin dei conti a sua volta uno spinoff di Shin Megami Tensei, di “serie principale” si possa parlare.

The color theme for Persona 6 is green. — みどり (@MbKKssTBhz5) April 8, 2024

Gioiello di gioiosa giada: che novità ci sono sullo sviluppo di Persona 6?

Come vedete dal tweet qui sopra, la novità più superficiale tra quelle che concernono lo sviluppo di Persona 6 è il colore dominante. Nello specifico, dopo il grigiore del primo, il nero del secondo, il blu del terzo, il giallo del quarto e il rosso del quinto ora parrebbe toccare al verde. In quanto alla partenza della gestazione, tutto dovrebbe aver avuto inizio in concomitanza di Tactica e Reload nel 2019. Infine, cosa più importante, è possibile aspettarci una sorta di semi-open world dal gioco. Il quale, cosa più importante, sembra essere anche uno dei primi elementi confermati per la line-up di Nintendo Switch 2. Dato l’alto carattere speculativo del tutto, però, vi consigliamo di prendere queste righe con le pinze.

Development began in 2019 along with P3R and P5T. — みどり (@MbKKssTBhz5) April 8, 2024

